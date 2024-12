Roma, nuova tegola per Ranieri: un big si infortuna, i tempi di recupero

La stagione della Roma continua a essere segnata da una serie di difficoltà che non riguardano solo i risultati sul campo, ma anche una lunga lista di infortuni che mettono in seria difficoltà il tecnico Claudio Ranieri. L’ultimo infortunio in ordine temporale riguarda il centrocampista Ibrahime Konè, che ha accusato un fastidio alla coscia sinistra subito dopo il triplice fischio della partita contro il Como.

🚨 #Konè non sta bene: a rischio anche per la sfida col Parmahttps://t.co/OGHVi7P1vG — Retesport 104.2fm (@ReteSport) December 18, 2024

Un’assenza che potrebbe pesare non poco per la squadra capitolina, considerando il valore del giocatore nel centrocampo giallorosso. Ranieri spera di poter recuperare Konè in tempo per la prossima sfida di campionato, ma le sue condizioni sono al momento incerte.

Anche se la situazione è ancora in fase di valutazione, lo staff medico della Roma sembra nutrire un cauto ottimismo sulla possibilità di vederlo nuovamente in campo già nel weekend. In ogni caso, la presenza del centrocampista rimane sempre a rischio.

Nel frattempo, un altro volto importante della Roma, Lorenzo Pellegrini, sta per tornare titolare. Dopo alcune settimane di assenza, il capitano avrà l’opportunità di riprendersi il suo posto in campo, a meno di sorprese dell’ultimo minuto. La partita di questa sera, valida per la Coppa Italia, rappresenta per Pellegrini una chance importante per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.

Mentre Ranieri cerca di gestire al meglio le difficoltà legate agli infortuni e al mercato invernale, la Roma continua a lottare per cercare una svolta positiva in una stagione finora complicata. Il futuro di alcuni giocatori, tra cui Pellegrini, rimane incerto, e sarà il mercato di gennaio a svelare le prossime mosse della dirigenza giallorossa.

