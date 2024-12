Dybala al Galatasaray, quanto chiede la Roma al club turco per lasciar partire la Joya

Dybala al Galatasaray, le voci di un possibile passaggio della Joya al club turco nella finestra di calciomercato di gennaio si fanno sempre più insistenti. Dopo aver sfiorato l’addio alla Roma la scorsa estate, quando la corte dall’Arabia Saudita sembrava irresistibile, la situazione della Joya nella Capitale torna al centro dei riflettori. Il Galatasaray, pronto a investire sul talento argentino, si è fatto avanti con un’offerta allettante sia per il giocatore che per il club giallorosso.

Il Galatasaray punta forte su Dybala

Il club turco ha confermato i contatti per Dybala, mettendo sul piatto una proposta economica importante: un contratto da 25 milioni di euro complessivi fino al 2027, con 5 milioni da erogare nei prossimi sei mesi e altri 10 milioni per ciascuna delle due stagioni successive. Alla trattativa sta lavorando George Gardi, lo stesso intermediario che nel gennaio 2023 aveva agevolato il passaggio di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray.

Dal canto suo, la Roma non si opporrebbe all’addio del suo numero 10. I Friedkin, che preparano una rivoluzione nel mercato di gennaio, sarebbero disposti a lasciarlo partire per una cifra compresa tra 3 e 4 milioni di euro, come accaduto in estate con l’offerta dell’Al Shabab. Un prezzo accessibile, soprattutto considerando che il Galatasaray sembra pronto a soddisfare anche le richieste del giocatore.

Una decisione nelle mani della Joya e il nodo clausola

L’ultima parola, però, spetta a Dybala. Non è un segreto che l’argentino abbia già avuto ripensamenti importanti: solo quattro mesi fa aveva detto “no” alla cessione per rimanere a Roma, spinto da una fiducia che, però, sembra essersi affievolita. La stagione dei giallorossi ha infatti preso una piega negativa, con tre cambi di allenatore e un piazzamento europeo che appare sempre più distante.

Anche il tecnico Claudio Ranieri ha confermato la possibilità dell’addio: “Se il giocatore vuole partire, non faremo barricate.” Fino ad oggi, Dybala è stato schierato con regolarità quando in forma, ma la situazione attuale potrebbe convincerlo a considerare l’offerta del Galatasaray come una nuova opportunità.

Un elemento che potrebbe accelerare o complicare la trattativa è la clausola rescissoria presente nel contratto di Dybala: dal 1° al 15 gennaio, sarà possibile acquistarlo versando 12 milioni di euro. Tuttavia, al momento nessun club sembra intenzionato a pagarla, complice anche l’ingaggio importante del giocatore, pari a circa 8 milioni di euro annui.

I presupposti per la cessione di Dybala sembrano esserci tutti, ma l’argentino deve ancora prendere una decisione definitiva. Con un’offerta concreta e un progetto competitivo, il Galatasaray potrebbe rappresentare la destinazione ideale per rilanciare la sua carriera. La Roma, invece, si prepara a un mercato invernale che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il club, ormai rassegnato a perdere il suo uomo simbolo.

