Calciomercato, l’Inter mette le mani sul “Barella tedesco”: di chi si tratta

Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano un nome nuovo per il centrocampo: si tratta di Rocco Reitz, talento classe 2002 del Borussia Monchengladbach. Secondo Sky Sports DE, il 22enne ha attirato le attenzioni non solo dei nerazzurri, ma anche del Brighton, grazie alle sue qualità tecniche e alla situazione contrattuale interessante. Secondo altre fonti italiane, inoltre, ci sarebbe stato anche un primo sondaggio della Roma, alla ricerca di nuovi elementi per rafforzare il suo centrocampo.

Reitz ha da poco rinnovato il suo contratto con il Borussia Monchengladbach fino al 2028. Tuttavia, il nuovo accordo prevede una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro, attivabile solo a partire dal 2026. Questo dettaglio complica un trasferimento immediato, soprattutto considerando la posizione della dirigenza del club tedesco. Il Borussia considera Reitz un pilastro fondamentale per il futuro e una sua partenza a gennaio appare, almeno per ora, improbabile. Il valore attuale del suo cartellino, secondo Transfermarkt, è di circa 10 milioni.

Una crescita costante: la carriera di Reitz

Rocco Reitz è un prodotto del vivaio del Borussia Monchengladbach, club nel quale è entrato nel lontano 2009 all’età di sette anni. Nato a Duisburg e cresciuto a Düsseldorf, ha compiuto l’intera trafila delle giovanili fino al debutto in Bundesliga nell’ottobre 2020, a soli 18 anni, con Marco Rose in panchina. L’allenatore, che tanto aveva valorizzato Marcus Thuram (oggi all’Inter), è stato il primo a credere nel talento del giovane centrocampista.

La carriera di Reitz ha conosciuto due parentesi significative al St. Truiden, in Belgio, dove ha trascorso la stagione 2021 e metà del campionato 2022/23 in prestito. In queste esperienze ha accumulato minuti preziosi e ha mostrato segnali di crescita importanti, rientrando poi al Borussia per imporsi definitivamente nella stagione 2023/24. In quell’annata, Reitz ha disputato 34 partite di Bundesliga, segnando 6 gol e fornendo 3 assist, numeri che gli hanno garantito la fiducia del club e attirato l’attenzione di diverse big europee come Lazio, Roma e Manchester City.

Anche la nazionale tedesca si è accorta di lui: Julian Nagelsmann lo ha infatti convocato per gli allenamenti della squadra maggiore prima degli Europei casalinghi. Sebbene non abbia ancora debuttato, il suo talento è evidente anche agli occhi del selezionatore tedesco.

Le caratteristiche tecniche: un “nuovo Barella”?

Rocco Reitz è un centrocampista estremamente duttile, capace di ricoprire più ruoli. Può giocare da mediano o da trequartista, ma è da mezzala che riesce ad esprimere al meglio le sue qualità. Alto 176 cm e dotato di un fisico robusto, unisce tenacia, tecnica e una notevole intelligenza tattica.

Reitz è un giocatore instancabile, abile sia nel recupero dei palloni che nella loro gestione. È preciso nei lanci, bravo nel dribbling e capace di inserirsi con tempismo nelle difese avversarie. Sebbene abbia margini di miglioramento sotto porta, come dimostrato dalla doppietta contro il Werder Brema nel finale del 2023, il suo profilo ricorda per caratteristiche il primo Nicolò Barella. Anche il centrocampista sardo, infatti, si era distinto negli anni di Cagliari per la sua corsa, la grinta e la capacità di inserirsi.

La posizione del Borussia Monchengladbach

Al momento, il Borussia Monchengladbach considera Rocco Reitz uno dei simboli del suo progetto futuro e un’eventuale partenza, soprattutto nel mercato di gennaio, appare complicata. Lo stesso amministratore delegato del club, Roland Virkus, ha ribadito la centralità del giocatore, chiudendo almeno per ora le porte a qualsiasi trattativa.

Tuttavia, l’Inter ha dimostrato in passato di saper puntare sui giovani talenti e il profilo di Reitz è in perfetta sintonia con la politica nerazzurra. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e assicurarsi un giocatore dalle prospettive importanti, che potrebbe raccogliere in futuro l’eredità di Barella o diventare un elemento chiave nel centrocampo di Simone Inzaghi.

Per ora, la maglia numero 27 dell’Inter resta vuota, ma chissà che non sia proprio Rocco Reitz a indossarla in un futuro non troppo lontano.

