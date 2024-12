Roma, telenovela Dybala: cosa chiede ora il giocatore, la palla passa ai Friedkin

Roma, la telenovela che riguarda Paulo Dybala non accenna a vedere la fine. Le voci sull’attaccante continuano a susseguirsi, con colpi di scena e marce indietro che rendono la questione ancora più delicata. Secondo le ultime voci, ora il giocatore argentino vorrebbe continuare a vestire la maglia della Roma, almeno per ora.

Nonostante le voci insistenti su un interesse da parte del Galatasaray e il precedente tentativo di trasferimento all’Al-Qadsiah, Dybala sembra deciso a restare nella Capitale. Il futuro del campione rimane comunque incerto, e crescono i timori di una nuova telenovela infinita di mercato.

L’esclusione di Dybala nell’ultima sfida contro la Sampdoria, in Coppa Italia, non è passata inosservata, anche se motivata dalla necessità di gestire al meglio le sue condizioni fisiche, come sottolineato da Claudio Ranieri nel post-partita. Ma dietro la scelta si potrebbero nascondere anche altre considerazioni, legate al futuro del numero 10 giallorosso.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma non esclude la possibilità di cedere Dybala, a patto che arrivi un’offerta concreta. La decisione non dipenderà solo dalle strategie societarie: lo stesso Paulo ha ribadito la sua volontà di restare, forte del grande affetto dimostrato dai tifosi romanisti la scorsa estate.

Roma e Dybala, la parola ai Friedkin

Uno degli aspetti chiave della vicenda riguarda il contratto del giocatore. Nei prossimi mesi potrebbe scattare un rinnovo automatico legato al numero di presenze stagionali, una prospettiva che preoccupa il club, soprattutto per l’ingaggio di 8 milioni di euro più bonus. L’entourage di Dybala attende una chiamata dal direttore sportivo Matteo Ghisolfi per discutere la situazione.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di spalmare l’ingaggio per rendere il contratto più sostenibile, ma al momento non sono stati fatti passi concreti. La proprietà giallorossa avrà un ruolo fondamentale nel definire il destino di Dybala. La palla ora passa ai Friedkin. L’argentino ha dichiarato di essere disposto a prendere in considerazione un eventuale addio solo se sarà il club a volerlo, ma la Roma non ha intenzione di cederlo gratis nel mercato di gennaio.

Con il mercato invernale alle porte e l’ombra di nuovi corteggiatori, il caso Dybala si intreccia con le ambizioni della Roma. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiarire se la Joya continuerà a brillare all’Olimpico o se il suo futuro lo porterà lontano dalla Capitale.

