Pokerissimo Roma in Coppa Italia: Samp liquidata senza problemi, ora il Milan ai quarti di finale

Roma-Sampdoria 4-1, partita senza storia all’Olimpico dove i giallorossi, finalmente brillanti, liquidano una Sampdoria apparsa frastornata: ora ai quarti di Coppa Italia per la squadra di Ranieri ci sarà il Milan di Fonseca. La Roma si rialza dunque dopo il passo falso contro il Como: una serata senza storia all’Olimpico, con i giallorossi che hanno dominato fin dai primi minuti, mettendo in mostra un divario tecnico troppo ampio rispetto ai blucerchiati di Leonardo Semplici.

Primo tempo: Roma travolgente

Sin dall’inizio, la squadra di Claudio Ranieri ha mostrato grande intensità, sfiorando il vantaggio già al 4’ con un’occasione di Baldanzi. Il gol dell’1-0 è arrivato al 9’, con Dovbyk che, sfruttando un preciso cross di Saelemaekers, si è inserito perfettamente tra i difensori avversari e ha battuto Vismara.

Il raddoppio, sempre frutto dell’intesa tra Saelemaekers e Dovbyk, è giunto al 19’: l’attaccante ucraino ha approfittato di un errore di Meulensteen, insaccando di testa con facilità. Al 24’, il tris è stato firmato da Baldanzi, autore di una splendida progressione palla al piede conclusa con un sinistro preciso dal limite.

Dopo il terzo gol, la Roma ha abbassato i ritmi, gestendo il possesso senza concedere nulla agli avversari, che nel primo tempo non sono mai riusciti ad avvicinarsi alla porta difesa da Ryan.

Secondo tempo: gestione e reazione

Nella ripresa, la Sampdoria ha mostrato un pizzico di vivacità, grazie anche all’ingresso di Depaoli. Al 61’, i blucerchiati hanno accorciato le distanze: un suggerimento dello stesso Depaoli ha messo Yepes nelle condizioni di sfruttare un doppio errore della difesa giallorossa e segnare il gol del 3-1.

Il gol ospite, però, non ha cambiato l’inerzia della gara. La Roma ha subito reagito, andando vicina al quarto gol con una traversa colpita da Soulé e una clamorosa occasione sciupata da Dovbyk. Il definitivo 4-1 è arrivato al 79’: un cross dalla trequarti di Angelino ha trovato Shomurodov, abile a smarcarsi e a battere Vismara con un colpo di testa preciso.

La vittoria contro la Sampdoria rappresenta una boccata d’ossigeno per la Roma, che ha ritrovato brillantezza e concretezza dopo la deludente sconfitta in campionato. Ora la squadra di Ranieri guarda con fiducia al confronto con il Milan nei quarti di finale, in una sfida che si preannuncia molto combattuta. Per la Sampdoria, invece, la Coppa Italia termina qui. Semplici e i suoi uomini dovranno concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie B, dove la situazione si fa sempre più complessa.

