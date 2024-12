L’Atalanta strapazza il Cesena e vola ai quarti di Coppa Italia: punteggio tennistico a Bergamo

Atalanta-Cesena 6-1, la Dea strapazza il Cavalluccio e vola ai quarti di Coppa Italia: punteggio tennistico a Bergamo con doppiette di De Ketelaere e Samardzic. Una gara senza storia, dominata dagli uomini di Gian Piero Gasperini, che hanno imposto il loro ritmo fin dai primi minuti e non hanno lasciato scampo ai romagnoli. Ora ai quarti l’Atalanta affronterĂ il Bologna.

Primo tempo: dominio assoluto della Dea

La partita si sblocca subito al 4’ con Zappacosta, che con un dribbling secco su Adamo e una conclusione precisa batte Pisseri per l’1-0. Passano appena quattro minuti ed ecco il raddoppio: uno splendido triangolo tra de Ketelaere e Retegui porta il belga a calciare dal limite dell’area, trovando l’angolo basso per il 2-0.

Alla mezz’ora, i bergamaschi colpiscono ancora in ripartenza: un’azione orchestrata da Pasalic e Samardzic si chiude con il tiro dell’ex Udinese, deviato da Pieraccini, che beffa Pisseri per il 3-0. Al 35’ arriva anche il poker: un’azione di scambi nello stretto tra Samardzic, Retegui e de Ketelaere si conclude con il secondo gol del belga, questa volta con un sinistro preciso che sbatte sul palo prima di entrare in rete. Il primo tempo si chiude sul 4-0, con l’Atalanta che continua a creare occasioni e il Cesena incapace di reagire.

Secondo tempo: la festa della Dea continua, poi il gol della bandiera del Cesena

Nella ripresa, Gasperini opera due cambi: Brescianini per Pasalic e Zaniolo per de Ketelaere. Proprio Brescianini lascia subito il segno: sugli sviluppi di uno schema da punizione, il centrocampista si trova a pochi passi dalla porta e trafigge Pisseri per il 5-0.

Il sesto gol arriva al 65’, firmato da Samardzic, autore di una prestazione maiuscola: servito da Zaniolo, il serbo supera Pieraccini con un dribbling elegante e scarica un tiro preciso alle spalle del portiere avversario, completando la sua doppietta personale. Nel finale, a tempo quasi scaduto, il Cesena trova il gol della bandiera: un contropiede orchestrato da Francesconi si conclude con l’assist per Ceesay, che di fronte a Rui Patricio non sbaglia e sigla il definitivo 6-1.

Una prova di forza per l’Atalanta, che ha mostrato tutta la qualità del suo organico e la profondità della rosa, con un contributo importante anche da parte delle seconde linee. Ora la Dea si prepara ad affrontare il Bologna nei quarti di finale, continuando la sua corsa in una competizione che sembra poterla vedere protagonista fino in fondo. Per il Cesena, una serata amara, ma con la consapevolezza di aver affrontato una squadra nettamente superiore.

