Coppa Italia, Roma-Sampdoria: le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale

Coppa Italia Roma-Sampdoria, le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finali che si gioca oggi alle 21 all’Olimpico. Dopo il pesante ko contro il Como, la Roma di Claudio Ranieri è pronta a fare il suo esordio nella Coppa Italia 2024/25, affrontando la Sampdoria ora guidata da Leonardo Semplici.

Le scelte di Ranieri

Con la testa già rivolta alla delicata sfida di campionato contro il Parma, Ranieri è pronto ad applicare un ampio turnover per la gara contro i blucerchiati. Svilar sarà confermato tra i pali, mentre la linea difensiva vedrà alcune modifiche rispetto all’ultima uscita: Celik dovrebbe giocare come braccetto destro, con Ndicka al centro e Hermoso sul lato sinistro.

Sulle corsie esterne, Abdulhamid e Zalewski sembrano favoriti per partire dal primo minuto, con Angelino destinato a un turno di riposo. In mezzo al campo, spazio a Pisilli accanto a Paredes, rientrato in lista dopo alcune assenze recenti.

In attacco, Ranieri potrebbe puntare su Dovbyk, nonostante il momento complicato del centravanti ucraino. Alle sue spalle, pronti a supportarlo ci sono Soulé e il capitano Lorenzo Pellegrini, alla ricerca di continuità dopo un periodo altalenante.

Le scelte di Semplici

Anche Leonardo Semplici, che ha debuttato sulla panchina della Sampdoria con un pareggio contro lo Spezia, potrebbe apportare modifiche al suo undici iniziale. Il tecnico blucerchiato sembra orientato a confermare il 3-5-2 visto nell’ultima uscita, abbandonando la difesa a quattro utilizzata dal suo predecessore Sottil.

Il primo nodo da sciogliere riguarda il portiere: dopo le rotazioni effettuate in stagione, Ghidotti potrebbe essere confermato tra i pali. In difesa, spazio al trio composto da Venuti, Meulensteen e Riccio, con Depaoli e Iannou a presidiare le fasce laterali.

A centrocampo, il tecnico sembra intenzionato a puntare su Bellemo, Ricci e Benedetti come titolari. In attacco, fiducia alla coppia formata da Tutino e Coda, chiamata a mettere in difficoltĂ la difesa giallorossa.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Zalewski; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

SAMPDORIA (3-5-2):Â Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda.Â

