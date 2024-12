Coppa Italia, Atalanta-Cesena: le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale

Coppa Italia Atalanta-Cesena probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale in programma domani alle 18:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo aver battuto 1-0 il Cagliari, conquistando la decima vittoria consecutiva in campionato e mantenendo la vetta della classifica di Serie A Enilive, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si appresta a debuttare nella Coppa Italia 2024-25. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre alle ore 18:30, quando i nerazzurri ospiteranno il Cesena per gli ottavi di finale della competizione.

Questa settimana si chiudono gli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa 🔥 pic.twitter.com/mrmAu4tmxs — Lega Serie A (@SerieA) December 17, 2024

Come arriva l’Atalanta

In vista del doppio impegno tra campionato e coppa, Gasperini sembra intenzionato ad attuare un ampio turnover per far rifiatare i titolari e concedere spazio a chi finora ha giocato meno. Tra i pali dovrebbe esserci Rui Patricio, mentre la difesa sarà affidata al collaudato Djimsiti, che agirà al centro di un reparto completato da Toloi e Godfrey.

In mezzo al campo, spazio all’esperienza di de Roon, che sarà affiancato da Brescianini, pronto a mettersi in luce. La corsia sinistra vedrà protagonista il giovane talento Palestra, mentre in attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Zaniolo, desideroso di ritrovare ritmo e minutaggio dopo un periodo complicato.

Come arriva il Cesena

La formazione bianconera, guidata da Michele Mignani, arriva alla sfida con il morale alto, forte di un buon rendimento in Serie BKT, dove attualmente occupa il 5° posto in classifica con 25 punti, al pari della Cremonese. Un risultato che testimonia il buon lavoro del tecnico e la qualità del gruppo cesenate. Tuttavia, anche in casa Cesena, come per l’Atalanta, si prevedono diversi cambiamenti nell’undici iniziale.

Mignani dovrà fare a meno del bomber Shpendi, infortunatosi nel match di domenica contro il Cesena. Considerato il calendario difficile che aspetta i romagnoli in Serie B, il tecnico ligure opterà per un deciso turnover eccetto che per il terzetto difensivo dove le possibilità di scelta sono poche. In attacco il posto di Shpendi potrebbe essere preso da Tavsan, in gol contro il Cosenza, affiancato da Berti e Antonucci.

Una sfida da non sottovalutare per Gasperini

Nonostante il gap tecnico tra le due squadre, l’Atalanta non può permettersi di sottovalutare l’impegno. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto per la Dea, che vuole dare continuità a una stagione finora esaltante. Dal canto suo, il Cesena, con meno pressioni e tanto entusiasmo, cercherà di sfruttare al massimo l’occasione per mettere in difficoltà i nerazzurri e regalarsi un risultato prestigioso. Tutto pronto, dunque, per una sfida che promette spettacolo e che vedrà due squadre affrontarsi con obiettivi differenti ma con la stessa voglia di vincere.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.

Leggi anche: