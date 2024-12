Home | Koopmeiners da “10” non funziona, come cambia la Juventus in Coppa Italia contro il Cagliari

Dopo i tre pareggi consecutivi contro Lecce, Bologna e Venezia, è scattato l’allarme in casa Juventus. La squadra di Thiago Motta ha bisogno di una scossa immediata e di nuove soluzioni tattiche per ritrovare smalto e continuità. In vista della sfida di martedì sera contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico bianconero starebbe studiando una doppia mossa tattica, coinvolgendo tre giocatori chiave: Koopmeiners, Yildiz e Locatelli. Vediamo nel dettaglio i possibili cambiamenti.

From a 4231 to a 4141 but especially a 3241 in ball possession. McKennie alla Cambiaso. Locatelli building from the back. Koopmeiners dropping to receive the ball centrally. Wingers wide for more options.

This could be the tactical idea of Thiago Motta. pic.twitter.com/ndMr7z7inD — 𝗚𝗝𝘂𝘀𝘁𝗷𝘂𝘃𝗲 🎥 (@GJustjuve) December 17, 2024

Koopmeiners arretrato: più spazio e più manovra

Uno dei nodi principali di questa attuale Juventus sbiadita riguarda Teun Koopmeiners, giocatore che Thiago Motta ha recentemente definito un “numero 10” per visione di gioco e capacità tecniche. Tuttavia, il rendimento dell’ex Atalanta sulla linea dei trequartisti è stato finora al di sotto delle aspettative, con un solo gol e due assist messi a referto in questa stagione. L’idea del tecnico è quella di arretrare Koopmeiners in mediana, schierandolo al fianco di Thuram. Questa soluzione permetterebbe all’olandese di avere più campo davanti a sé, sfruttando la sua capacità di inserirsi e impostare il gioco. In questo nuovo assetto, Koopmeiners avrebbe un ruolo più centrale e determinante nella manovra della Juventus.

Yildiz trequartista e Locatelli in difesa

Il secondo accorgimento riguarda Kenan Yildiz. Il giovane talento turco dovrebbe essere spostato nella posizione di trequartista, proprio alle spalle di Vlahovic. Questa soluzione riporterebbe Yildiz in un ruolo che aveva già ricoperto con buoni risultati prima dell’arrivo di Koopmeiners. L’obiettivo di Thiago Motta è quello di aumentare la pericolosità offensiva della squadra, sfruttando l’estro e la capacità di inserimento del classe 2005.

L’ultima novità tattica coinvolge Manuel Locatelli, che potrebbe essere adattato al ruolo di difensore centrale. La mossa consentirebbe a Thiago Motta di concedere un turno di riposo a Gatti, schierando Locatelli accanto a Kalulu nella retroguardia bianconera. Un cambio di posizione inedito, ma che potrebbe rivelarsi funzionale nell’ottica della gestione delle energie e per permettere a Locatelli di sfruttare la sua visione di gioco anche in fase di impostazione dalla difesa.

Una Juve da ritrovare: occhi puntati sulla Coppa Italia

Le modifiche allo studio di Thiago Motta rappresentano un tentativo di ritrovare equilibrio e incisività in un momento delicato della stagione. La sfida contro il Cagliari all’Allianz Stadium diventa così un banco di prova fondamentale per testare i nuovi assetti e ridare slancio a una Juventus che, nelle ultime uscite, è apparsa sottotono. La doppia mossa tattica, con Koopmeiners arretrato, Yildiz trequartista e Locatelli in difesa, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo corso per i bianconeri.

