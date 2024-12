Home | Coppa Italia, Juventus-Cagliari: le probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale

Coppa Italia Juventus-Cagliari probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale che si gioca stasera alle 21 allo Stadium. La vincente del match tra Juventus e Cagliari si guadagnerà un posto nel prossimo turno contro l’Empoli, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Fiorentina. I bianconeri cercano riscatto dopo il deludente pareggio con il Venezia, mentre i sardi puntano a replicare la prova gagliarda del 6 ottobre in campionato, quando costrinsero la Juve all’1-1.

Inizia il nostro cammino in #CoppaItaliaFrecciarossa 🏆



🇮🇹 Ottavi di finale

🆚 Cagliari

🏟️ Allianz Stadium

⏰ 21:00 CET

#️⃣ #JuveCagliari pic.twitter.com/xbKedgNG7c — JuventusFC (@juventusfc) December 17, 2024

La situazione della Juventus

Thiago Motta deve ancora una volta fare i conti con un’infermeria affollata. Douglas Luiz è uscito malconcio dalla sfida contro il Venezia e non sarà della partita, così come Cambiaso e Rouhi, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero personalizzato.

Nel 4-2-3-1 bianconero, Perin è favorito per sostituire Di Gregorio tra i pali. In difesa, le scelte sono quasi obbligate: Savona (con McKennie pronto a insidiarlo) e Danilo agiranno sugli esterni, mentre Gatti e Kalulu formeranno la coppia centrale.

In mediana torna fresco Locatelli, che ha riposato contro il Venezia, affiancato da Thuram. Sulla trequarti, Motta dovrebbe concedere altro minutaggio a Koopmeiners, ma attenzione Mbangula che potrebbe partire dal primo minuto con Conceiçao e Yildiz al posto dell’oleandese. Al centro dell’attacco, spazio all’inamovibile Vlahovic, riferimento avanzato dei bianconeri.

La situazione del Cagliari

Ampio turnover per Davide Nicola, che vuole onorare la sfida di Torino ma ha come priorità il campionato. I sardi scenderanno in campo con il 3-5-2, con diverse novità nella formazione titolare.

Tra i pali, Scuffet potrebbe avere una chance da titolare. Nel terzetto difensivo, Zappa dovrebbe essere affiancato da Wieteska e Palomino, mentre sulle fasce si vedranno Zortea a destra e Felici a sinistra.

A centrocampo, ampio turnover con Viola, Marin e Prati a dirigere il gioco. Davanti, l’acciaccato Luvumbo lascerà spazio a Gaetano, che agirà a supporto dell’unica punta, dove Piccoli è leggermente favorito su Lapadula.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Locatelli, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore. Thiago Motta.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Palomino; Zortea, Marin, Prati, Viola, Felici; Gaetano, Piccoli.

Leggi anche: