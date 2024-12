Calciomercato, dopo Kalulu la Juventus vuole un altro difensore del Milan: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero replicare l’operazione Kalulu con un nuovo colpo dal Milan, nel mirino finisce un altro difensore centrale dei rossoneri. La necessità di un centrale è emersa con urgenza dopo che, in Coppa Italia, Thiago Motta si è trovato a schierare Locatelli in difesa per mancanza di alternative.

L’obiettivo primario resta David Hancko del Feyenoord, ma la valutazione di 30 milioni di euro e la reticenza del club olandese a cederlo a gennaio spingono la Juventus a considerare alternative più accessibili. Ecco quindi che secondo alcune indiscrezioni di mercato, rilanciate da Tuttosport, il Ds bianconero Giuntoli starebbe valutando anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese, finito ai margini del progetto rossonero sotto la guida di Paulo Fonseca, potrebbe essere una soluzione per rinforzare il reparto arretrato bianconero nel mercato invernale.

Tomori nel mirino della Juventus, è poco utilizzato da Fonseca

Tomori, poco utilizzato e non soddisfatto del suo minutaggio, potrebbe accettare il trasferimento, ripercorrendo le orme di Kalulu. Tuttavia, convincere il Milan a cedere il difensore sembra una sfida ardua. I rossoneri potrebbero essere riluttanti a lasciar partire un altro giocatore importante a favore di un diretto concorrente, specialmente con la formula del prestito oneroso che non garantirebbe significativi vantaggi economici.

Al momento, l’operazione appare più come un’idea di mercato che una concreta possibilità, ma la Juventus potrebbe tentare un affondo per sondare la disponibilità del Milan. La valutazione del cartellino di Fikayo Tomori, 27 anni compiuti proprio ieri, secondo Transfermarkt è di circa 22 milioni di euro. Ricordiamo che il centrale inglese fu acquistato dal Milan nell’estate 2021 per la considerevole cifra di 34,4 milioni di euro e che il suo contratto, prolungato ad agosto 2022, è in scadenza al 30 giugno 2027.

