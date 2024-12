Roma-Everton, l’asse di mercato tra i giallorossi e il nuovo club dei Friedkin: i nomi in ballo

Con l’annuncio dell’acquisto dell’Everton da parte della famiglia Friedkin, si prospettano nuove sinergie tra il club inglese e la Roma, già parte del portafoglio del gruppo texano. Arthur Watts, figura centrale nell’acquisto della Roma, sarà il presidente del club britannico, mentre Dan e Ryan Friedkin continueranno a mantenere i loro ruoli ai vertici della società giallorossa. Tra i due club, il mercato potrebbe giocare un ruolo cruciale, con possibilità di trasferimenti strategici.

Everton’s takeover by Roma owner Dan Friedkin will allow them to move into their new stadium debt free. [@alex_crook] pic.twitter.com/oqKcD8niLe — EFC DAILY (@EFCdaily_) December 19, 2024

Ecco i giocatori del club inglese che possono interessare ai giallorossi

Ecco i giocatori dell’Everton che potrebbero interessare alla Roma:

Jake O’Brien (Difensore, classe 2001)

Il difensore irlandese, acquistato dall’Everton sei mesi fa dal Lione per circa 20 milioni, potrebbe rappresentare una soluzione per la retroguardia giallorossa. Con Hermoso che piace al Fenerbahçe, Hummels vicino al ritiro e Cristante in dubbio, la Roma potrebbe cercare un giovane rinforzo. O’Brien, promettente e versatile, sarebbe una valida opzione.

Vitaly Mykolenko (Terzino sinistro, classe 1999)

L’ex Dinamo Kiev potrebbe essere un’alternativa in caso di partenza di Zalewski, in scadenza di contratto a giugno. Angeliño è attualmente il titolare, ma Mykolenko offre esperienza e solidità. Samuel Dahl, giovane preso in estate, ha giocato poco, rendendo necessario un rinforzo affidabile in quel ruolo.

Jesper Lindstrøm (Attaccante esterno/trequartista, classe 2000)

Dopo un anno poco brillante al Napoli, Lindstrøm sta trovando spazio all’Everton e potrebbe rientrare nei piani della Roma per la trequarti. La sua duttilità lo rende utile sia come attaccante esterno sia come trequartista o seconda punta, specialmente se Dybala dovesse partire, con il Galatasaray fortemente interessato.

Beto (Attaccante centrale, classe 1998)

L’ex Udinese, autore di oltre 20 gol in due stagioni in Serie A, è passato all’Everton nell’estate 2023. Tuttavia, un ritorno in Italia potrebbe essere nei piani, dato l’interesse della Roma per un vice Dovbyk. I contatti preliminari con l’agente di Beto hanno già confermato la disponibilità del giocatore a tornare.

Dominic Calvert-Lewin (Attaccante centrale, classe 1997)

Con il contratto in scadenza a giugno, l’attaccante inglese rappresenta una valida alternativa a Beto. Esperto, con quasi 300 presenze all’Everton e una settantina di gol, potrebbe portare qualità e versatilità alla Roma, che cerca rinforzi in attacco. Calvert-Lewin può giocare sia come centravanti che come esterno offensivo.

L’acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin potrebbe aprire un canale preferenziale per operazioni di mercato tra i due club. La Roma ha diverse necessità e molti dei profili in forza ai Toffees potrebbero rivelarsi soluzioni interessanti, sia per il presente che per il futuro della squadra giallorossa.

