Calciomercato, aumentano le pretendenti per Raspadori: dopo la Juve arriva la Roma e propone uno scambio

Giacomo Raspadori potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato invernale, con un futuro lontano dal Napoli. Lo spazio per l’attaccante ex Sassuolo si è ridotto sotto la gestione di Antonio Conte, che preferisce profili più fisici come Lukaku o Simeone. Tra le possibili destinazioni, oltre alla Juventus di cui abbiamo detto ieri, si fa strada anche l’opzione Roma.

La trattativa con la Roma

Secondo Tuttomercatoweb, Lorenzo Pellegrini potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare. Il capitano giallorosso, nonostante la fascia al braccio, è ormai in rotta con l’ambiente e potrebbe rappresentare un’opportunità di scambio. Il Napoli, interessato a Pellegrini come vice McTominay, potrebbe proporre uno scambio di cartellini con Raspadori, accompagnato da eventuali conguagli a seconda delle valutazioni economiche.

Per la Roma, Raspadori sarebbe un rinforzo prezioso: potrebbe agire sia come vice Dovbyk sia come seconda punta in caso di cessione di Paulo Dybala. Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’ingaggio di Pellegrini, che attualmente percepisce 4 milioni di euro più 1 di bonus fino al 2026. Il Napoli, disposto a offrire un massimo di 3 milioni, potrebbe proporre un prolungamento del contratto fino al 2028 per spalmare la cifra complessiva.

La situazione Juventus e le prospettive dell’affare

Parallelamente, la Juventus continua a monitorare la situazione, con l’ipotesi di un affare che includa Danilo. Il difensore brasiliano, in scadenza a giugno, potrebbe rappresentare un rinforzo d’esperienza per il Napoli e un elemento gradito a Conte. Tuttavia, questa pista sembra più complessa rispetto a quella che coinvolge la Roma.

Lo scambio Raspadori-Pellegrini è ancora in fase embrionale, ma l’idea potrebbe soddisfare entrambe le società dal punto di vista tecnico e finanziario. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo sulle valutazioni e sull’ingaggio di Pellegrini, elemento cruciale per la riuscita dell’operazione.

