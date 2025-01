Juventus e Milan, che intrecci sul mercato: il grande nome in ballo

Juventus e Milan non si incrociano solo in campo, ma anche nei “corridoi” virtuali del calciomercato di Gennaio. Le trattative, negli ultimi giorni, si sono infiammate intorno a un nome che mette in competizione i club di Torino e Milano: Randal Kolo Muani.

L’attaccante francese del Paris Saint-Germain, valutato 60 milioni di euro, potrebbe diventare un obiettivo concreto sia per la Juventus che per il Milan, anche se la cifra richiesta appare fuori portata per entrambe le squadre italiane. Ma un dettaglio importante potrebbe fare la differenza: l’influenza di Jorge Mendes, potente agente coinvolto in entrambe le società.

In casa Juventus, le priorità di mercato si concentrano sulla retroguardia, con Antonio Silva, Hancko e Araujo nel mirino per rinforzare il reparto. L’interesse per Kolo Muani però non è secondario, specialmente per offrire a Thiago Motta un’alternativa a Vlahovic. Il club bianconero spera che il PSG possa aprire a un prestito sul finire del mercato, uno scenario che renderebbe l’affare più accessibile.

Sul fronte rossonero, la situazione è altrettanto interessante. Il Milan sta cercando di liberarsi di Jovic e forse anche di Okafor per finanziare un colpo in attacco. Kolo Muani sarebbe l’innesto ideale per Sergio Conceiçao, ma la valutazione economica imposta dal PSG rappresenta un ostacolo. La presenza di Jorge Mendes, già agente di Conceiçao e Leao, potrebbe facilitare il dialogo e offrire una via preferenziale per i rossoneri.

Juventus e Milan, gli “ostacoli” dall’estero

Nonostante l’interesse italiano, Bayern Monaco, Tottenham e Lipsia sono in vantaggio economico nella corsa a Kolo Muani. Se il PSG decidesse di cedere il giocatore in prestito, Juve e Milan sarebbero comunque pronte a inserirsi. Entrambe le squadre monitorano anche i sogni di mercato Zirkzee e Dani Olmo, ma la versatilità e il talento del francese lo rendono un’opzione prioritaria.

L’influenza di Jorge Mendes potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa a Kolo Muani. Il suo legame con Conceiçao e Leao potrebbe favorire il Milan, ma la Juventus non resterà a guardare, pronta a cogliere l’occasione qualora il PSG apra a condizioni più favorevoli. La sfida è aperta, e il destino dell’attaccante francese potrebbe riscrivere le gerarchie della Serie A.

