Inter, apprensione per Thuram in vista della finale: le condizioni dell'attaccante

L’Inter esce dalla sfida vinta contro l’Atalanta con molte certezze grazie a una prestazione convincente, ma anche con due interrogativi importanti. In vista della finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 6 gennaio, i dubbi che attanagliano Inzaghi sono tutti riferiti al reparto offensivo, per motivi molto diversi.

Da una parte, l’infortunio di Marcus Thuram, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo; dall’altra, la serata difficile di Lautaro Martinez, protagonista di una buona prestazione ma insolitamente impreciso al momento di concludere. Lo scarso feeling con il gol del campione argentino in questo periodo rappresenta un cruccio per Simone Inzaghi.

Thuram ha dovuto abbandonare il terreno di gioco alla fine del primo tempo, sostituito da Taremi per la ripresa. Secondo le prime indiscrezioni, l’attaccante francese avrebbe riportato un fastidio muscolare, pare un affaticamento, che comunque sarà valutato nelle prossime ore attraverso esami strumentali.

Lo staff medico nerazzurro monitora attentamente la situazione, con l’obiettivo di recuperarlo in tempo per la finale. La sua presenza rimane comunque in forte dubbio, considerando i rischi legati a un possibile peggioramento che potrebbe tenerlo lontano dai campi in un periodo denso di impegni importanti. La prestazione di Lautaro Martinez, invece, ha acceso ulteriori riflettori sul momento dell’attaccante argentino.

Inter, le condizioni di Thuram e le “polveri bagnate” di Lautaro

Nonostante il grande impegno, il capitano nerazzurro ha sprecato diverse occasioni da gol, apparendo lontano dalla sua versione migliore. La frustrazione è emersa chiaramente durante il match, con gesti di nervosismo e difficoltà nel trovare la via della rete. Lo staff tecnico continua a considerarlo una pedina imprescindibile, ma l’attenzione è rivolta al suo recupero psicofisico in vista della sfida cruciale contro la vincente di Milan-Juventus.

L’assenza di Thuram obbligherebbe Simone Inzaghi a rivedere i piani offensivi dell’Inter, puntando su alternative come Taremi per affiancare Lautaro in attacco. La solidità della squadra dipenderà anche dalla capacità del capitano di ritrovare la sua brillantezza, fondamentale per riuscire a conquistare la quarta Supercoppa consecutiva. Il conto alla rovescia per la finale è iniziato, con l’Inter che aspetta ancora di sapere se potrà schierare il suo attaccante più in forma.

