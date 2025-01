Home | Bologna-Monza, le probabili formazioni: Italiano si gioca la carta Orsolini, Ndoye in panchina

Bologna-Monza probabili formazioni del match valido per la ventunesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 15 al “Dall’Ara”. I padroni di casa cercano un altro risultato positivo per agganciare la zona europa, mentre i brianzoli sono a caccia di punti per confermare il risultato positivo nella gara casalinga contro la Fiorentina.

Le ultime sul Bologna

La squadra di Vincenzo Italiano ritrova Jhon Lucumi, che tornerà a formare la coppia centrale di difesa insieme a Beukema. Sugli esterni spazio a Holm a destra e Miranda a sinistra. A centrocampo, Freuler sarà il perno centrale, affiancato da Ferguson, mentre Odgaard agirà da trequartista dietro alla punta centrale Castro. Sulle fasce, confermati Orsolini e Dominguez, mentre Ndoye dovrebbe partire dalla panchina.

Le ultime sul Monza

Il Monza di Bocchetti, reduce dal successo contro la Fiorentina, dovrebbe confermare gran parte della formazione vittoriosa nell’ultimo turno. La principale novità potrebbe essere il ritorno di D’Ambrosio dalla squalifica, anche se in difesa dovrebbero partire titolari Izzo, Carboni e Pablo Marì. A centrocampo, Bondo e Bianco formeranno la cerniera centrale, con Birindelli e Kyriakopoulos sulle corsie laterali. In attacco, spazio a Maldini nel ruolo di falso nove, supportato da Caprari e Ciurria.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakoupoulos; Ciurria, Caprari; Maldini.

