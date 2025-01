Federico Chiesa, clamoroso rifiuto: no al Napoli, cosa vuole fare l’attaccante della Nazionale

Federico Chiesa ha deciso di restare al Liverpool e ha rifiutato il trasferimento al Napoli, facendo chiarezza sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante un approfondimento sul calciomercato, l’attaccante italiano ha scelto di non lasciare la Premier League e continuare a giocarsi le proprie chance con la maglia dei Reds.

Il club partenopeo, in cerca di un rinforzo offensivo per il mercato di gennaio, aveva pensato a Chiesa come alternativa nel caso in cui il trasferimento di Alejandro Garnacho dal Manchester United non fosse andato in porto. Nonostante l’interesse concreto del Napoli, l’ex giocatore della Fiorentina ha preferito rimanere a Liverpool.

La sua intenzione è chiara: restare in Premier League e continuare a cercare spazio con i “Reds”. La situazione di mercato per il Napoli appare complessa. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato su diverse trattative con club europei, cercando di individuare giocatori che rappresentassero un’opportunità concreta.

Trovare offerte irrinunciabili in gennaio si sta rivelando una sfida difficile, e il Napoli ha ricevuto molti rifiuti. Per questo motivo, l’ipotesi di un prestito per rinforzare la rosa è ancora sul tavolo, sebbene non facile da realizzare. Per il futuro, il Napoli non molla la presa su altri obiettivi, tra cui lo spagnolo Yeremay del Deportivo La Coruna.

Il club sta monitorando attentamente i movimenti di mercato, cercando soluzioni che possano rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. La decisione di Chiesa di rimanere al Liverpool segna una sconfitta per il Napoli, che dovrà ripensare alle sue opzioni in attacco, ma il mercato è ancora lungo e nuove opportunità potrebbero aprirsi.

