Home | Mario Balotelli, è una maledizione: arriva l’ennesima delusione per Supermario

Mario Balotelli e il Genoa sembrano ormai destinati a separarsi dopo poco più di due mesi dall’inizio del loro breve e turbolento sodalizio. La mancata convocazione dell’attaccante bresciano per la partita contro la Roma rappresenta l’ultimo segnale di una rottura sempre più inevitabile, con l’ipotesi di un ritorno al Monza che si fa largo all’orizzonte.

Mario #Balotelli e il #Genoa potrebbero dirsi addio: i motivi del possibile divorzio e della sua possibile nuova destinazione 👇🏻https://t.co/w9PVJwLMph — Persemprecalcio (@persemprecalcio) December 29, 2024

L’arrivo di Balotelli al Genoa era stato fortemente voluto da Alberto Gilardino, l’allenatore esonerato appena un mese dopo l’ingaggio del giocatore. Il tecnico italiano aveva convinto la vecchia proprietà, 777 Partners, a puntare sull’ex attaccante della Nazionale fino a giugno, ma il suo avvicendamento con Patrick Vieira ha rapidamente cambiato le carte in tavola.

Vieira, che non ha mai nascosto i dubbi sulla compatibilità di Balotelli con il calcio collettivo – già espressi ai tempi della loro esperienza comune al Nizza – ha utilizzato il giocatore con il contagocce. La relazione complicata tra i due si è ulteriormente incrinata, con il tecnico francese che ha fatto scelte tattiche e gestionali che hanno progressivamente escluso il centravanti dai piani del Genoa.

La mancata convocazione di Balotelli per la sfida contro la Roma è l’ultimo segnale di una separazione ormai imminente. Secondo l’edizione genovese di Repubblica, l’addio sembra già scritto. La società, che sta cercando di ritrovare stabilità dopo il cambio di guida tecnica, appare intenzionata a liberarsi di un giocatore che non è mai riuscito a integrarsi nel progetto.

Sul futuro di Balotelli, una possibilità concreta sembra essere un ritorno al Monza, squadra con cui l’attaccante aveva già militato nel recente passato. Il club brianzolo, guidato da Adriano Galliani, potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciare la carriera del giocatore, che negli ultimi anni ha vissuto alti e bassi senza mai ritrovare la continuità dei suoi anni migliori.

L’esperienza di Balotelli al Genoa si avvia a una conclusione anticipata, segnata da incomprensioni tattiche, cambiamenti di panchina e una gestione societaria che non ha saputo creare le condizioni ideali per il suo rilancio. Con il Monza all’orizzonte, l’attaccante bresciano avrà forse l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ma il tempo per farlo è sempre più limitato.

Leggi anche: