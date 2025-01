Home | Inter, ora è allarme: summit con Inzaghi per il mercato di Gennaio, i nomi in ballo

Inter, ora si muove anche la società. I nerazzurri si trovano ad affrontare una situazione inaspettata, con un reparto difensivo che ha mostrato fragilità soprattutto nella sua profondità. La squadra, costruita quest’estate con l’intento di competere su più fronti, si trova ora a fare i conti con un numero crescente di infortuni e prestazioni deludenti da parte di alcuni elementi, soprattutto quelli che avrebbero dovuto far rifiatare i titolari.

GdS – #Acerbi si ferma ancora, non un nuovo infortunio, ma un rallentamento nel recupero.

Questa sua fragilità sta spingendo l’#Inter a considerare l’ipotesi di un intervento sul mercato nel reparto difensivo, ci sarà un summit dopo Empoli.

Un’attenta riflessione da parte della dirigenza sta portando a considerare il mercato di gennaio come un’opportunità per intervenire, nonostante il club avesse progettato la sua stagione con un assetto ben definito. Le possibili partenze di Frattesi e Buchanan potrebbero portare liquidità, ma è la difesa a richiedere un intervento urgente.

La situazione di Francesco Acerbi è particolarmente delicata: nonostante la convocazione per la partita contro l’Empoli non sia esclusa, le sue condizioni fisiche restano un’incognita e non è certo che il difensore possa reggere fino alla fine della stagione senza nuove ricadute.

Inoltre, con Bisseck fuori per infortunio, Pavard appena rientrato e non al top, e con De Vrij che per ora regge, ma ha anche lui un’età importante, è importante capire come muoversi sul mercato. Subito dopo il match contro l’Empoli e prima della sfida di Champions League con lo Sparta Praga, è previsto un summit di mercato tra Simone Inzaghi, la dirigenza e i responsabili del settore tecnico.

L’incontro servirà a fare il punto sulla situazione e a stabilire le prossime mosse, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del reparto difensivo, ma anche per il centrocampo in caso di partenza di Frattesi. L’obiettivo è intervenire entro il 3 febbraio, data di chiusura del mercato invernale.

Il nome che più piace all’Inter resta quello di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma le cifre richieste dal club bergamasco sono fuori dal budget dell’Inter, e rendono difficile, se non impossibile, un suo acquisto sia a gennaio, sia in estate. Altri tentativi, come quello per Jonathan Tah, sono falliti a causa delle altissime richieste salariali del difensore, destinato a trasferirsi al Barcellona.

Inter, i nomi per la difesa al mercato di Gennaio

Nel frattempo si fanno strada alcune alternative, più facilmente percorribili già a gennaio. Tra i nomi che l’Inter sta monitorando ci sono Jakub Kiwior, difensore ex-Spezia ora all’Arsenal, ma i Gunners non sembrano disposti a cederlo in prestito. In Bundesliga, invece, si segue Danilho Doekhi dell’Union Berlino, mentre in Serie A il profilo di Jaka Bijol dell’Udinese è stato proposto, anche se non è il più gradito dalla dirigenza nerazzurra.

Un nome che sta guadagnando consensi è quello di Sam Beukema del Bologna, che ha impressionato anche nel pareggio contro l’Inter a San Siro. Grazie agli ottimi rapporti con i dirigenti rossoblù, questa operazione potrebbe concretizzarsi in tempi brevi. L’ultimo nome in lista è quello di Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli, in scadenza di contratto. Ismajli ha dalla sua le ottime prestazioni di questa stagione: potrebbe essere lui la soluzione low cost per la difesa nerazzurra.

In attesa di risposte definitive, l’Inter si prepara a prendere una decisione. L’eventuale arrivo di un nuovo difensore potrebbe dare maggiore solidità a una squadra che, nonostante il primo posto in classifica, ha mostrato vulnerabilità nella rosa. Il summit di mercato con Inzaghi potrebbe delineare il futuro della retroguardia nerazzurra, in vista della seconda parte della stagione e degli impegni internazionali.

