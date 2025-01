L’Inter impatta con il Bologna e prende solo un punto, bene la squadra di Italiano

Spettacolo e occasioni a raffica nel primo tempo fra Inter e Bologna, con entrambe le squadre che se la giocano a viso aperto. Gli uomini di Italiano attaccano alti e tengono palla (il primo tempo finisce 56-44 a favore dei rossoblù), i nerazzurri ripartono in velocità e creano soprattutto sulle fasce.

Pareggio amaro per l'Inter 😵⚫🔵



Botta e risposta tra Inter e Bologna, i nerazzurri sprecano l'opportunità di andare a -1 dal Napoli e restano a 44 punti #SerieA #InterBologna pic.twitter.com/wiHqYTuaLp — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 15, 2025

Al 9′ la prima grande occasione è per i felsinei, che recuperano palla a metà campo su un disimpegno sbagliato del centrocampo nerazzurro. Moro scarica un gran tiro, la palla incoccia nella schiena di Bastoni ma Sommer è reattivo e riesce a deviare la palla sul palo. Il pericolo corso non scuote l’Inter, il Bologna ne approfitta e Castro riesce a deviare in rete di rapina una conclusione sporca di Moro da fuori area. 0-1.

Passano tre minuti e l’Inter pareggia: iniziativa di Thuram che entra in area, appoggia di suola all’indietro a Di Marco che tira in diagonale. Skorukspi para ma sulla palla si avventa Dumfries che scarica in rete a porta vuota. Al 30′ è ancora Thuram a fornire un assist a Lautaro che di sinistro manca di poco il bersaglio. L’Inter sembra in controllo, ma al 38′ rischia su un colpo di testa di Odegaard parato da Sommer con un bel riflesso.

Proprio sullo scadere del primo tempo, una geniale intuizione di Zielinski lancia Di Marco sulla sinistra. Il terzino sinistro scatta, alza la testa e serve uno splendido pallone sul quale si avventa Lautaro che stavolta non sbaglia: 2-1 e si va al riposo con l’Inter in vantaggio.

Inter-Bologna, un pareggio equo

La ripresa si apre ancora su buoni ritmi, con il Bologna che ci prova e l’Inter che morde in velocità. Il primo sussulto al 53′ quando Di Marco calcia una punizione dal limite sfiorando il palo alla destra di Skorupski. Al 59′ una grande chiusura di Bastoni annulla un’occasione per Orsolini lanciato in contropiede, e un minuto dopo è Lautaro a impegnare Skorukspi in angolo. Il Bologna alza la pressione e al 63′ la pareggia: assist di Orsolini e destro di Holm che si insacca sulla destra di Sommer. 2-2.

Nel finale l’Inter spinge per cercare i tre punti, e Inzaghi toglie Asslani, ancora deludente, Di Marco e Lautaro per inserire Carlos Augusto, Frattesi e Taremi. Su uno splendido spunto di potenza di Marcus Thuram, Taremi manca clamorosamente la palla a un passo dalla porta.

Le polemiche stanno in coda, quando un contestatissimo Pairetto ferma Frattesi lanciato verso la porta fischiandogli contro un fallo molto dubbio, facendo imbestialire la panchina nerazzurra. Non ci sono altre emozioni, si finisce con un 2-2 che riflette quello che si è visto in campo.

Leggi anche: