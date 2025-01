Home | Retegui salva Gasperini, ma la Juve non sa più vincere: ancora un pareggio per Motta

Atalanta-Juventus 1-1, la sfida tra nerazzurri e bianconeri, recupero della 19ª giornata di Serie A, si è conclusa con un giusto pareggio, l’ennesimo per la squadra di Motta. Entrambe le squadre, guidate da Gasperini e Thiago Motta, hanno mostrato sprazzi di qualità, alternando momenti di controllo e sofferenza. I gol, realizzati nella ripresa da Kalulu e Retegui, hanno segnato una partita combattuta, che ha visto più volte cambiare padrone.

Un punto a testa al Gewiss Stadium ⏹️



Points are shared in Bergamo ⏹️@acqua_lete | #AtalantaJuve FT 1-1 #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/JyYnJ0t9Zc — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2025

Primo tempo: equilibrio e occasioni su entrambi i fronti

Gasperini ha schierato Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Lookman, mentre Thiago Motta ha optato per un inusuale 4-2-3-1, con Koopmeiners nel ruolo di falso nove e McKennie alle sue spalle. Nei primi venti minuti le due squadre si sono studiate, ma il match è decollato quando Koopmeiners, tra i più fischiati in campo, ha sfiorato il gol con un diagonale su cui Carnesecchi si è fatto trovare pronto. L’Atalanta ha risposto con un vivace Lookman, che al 25’ e al 38’ ha impegnato prima Di Gregorio e poi Thuram.

Nel finale della prima frazione, l’Atalanta ha provato ad alzare il ritmo, ma così facendo ha lasciato spazi che la Juventus ha sfruttato in contropiede. Al 44’, Nico Gonzalez ha sfiorato il vantaggio con un tiro che ha lambito il palo, mentre in pieno recupero Carnesecchi è stato decisivo su un cross insidioso di Yildiz.

Secondo tempo: botta e risposta tra Kalulu e Retegui

La Juventus è rientrata dagli spogliatoi con lo stesso piglio con cui aveva chiuso il primo tempo, creando tre grandi occasioni nei primi cinque minuti della ripresa. Al 50’, un colpo di testa di Kalulu è stato incredibilmente respinto sulla linea, ma il difensore francese non si è arreso: quattro minuti dopo, ha finalizzato un contropiede orchestrato da Locatelli e McKennie, portando in vantaggio i bianconeri.

La reazione dell’Atalanta non si è fatta attendere. L’ingresso di Samardzic ha dato nuova linfa alla manovra dei nerazzurri, che hanno spinto con intensità nell’ultima mezz’ora. Al 78’, Retegui ha trovato il gol del pareggio, sfruttando al meglio un’azione ben costruita. Il centravanti della Nazionale, rientrato da pochi minuti, ha segnato un gol pesante che ha sancito il 13° pareggio in campionato per la Juventus.

Finale concitato, ma nessuna vincitrice

Dopo il gol di Retegui, l’Atalanta ha continuato a spingere, cercando il colpo del KO. Tuttavia, l’ultima occasione è stata della Juventus: al 94’, Yildiz ha avuto la chance di decidere la partita, ma il suo tiro è terminato di poco a lato.

Un pareggio che lascia entrambe le squadre con l’amaro in bocca ma che rispecchia l’andamento di una gara combattuta ed equilibrata.

