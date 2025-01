Home | Un gol fortunoso di Theo, poi un lampo di Leao: non è un bel Milan, ma a Como arrivano i primi tre punti per Conceicao

Como-Milan 1-2, i rossoneri soffrono e vanno sotto nel primo tempo ma poi riacciuffano la partita anche con un po’ di fortuna: decisivi Theo e Leao. Il Milan conquista una vittoria sofferta ma preziosa sul campo del Como, imponendosi al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Non un bel gioco quello dei rossoneri a differenza dei lariani, poco concreti però sotto porta.

Un primo tempo equilibrato, ma Pulisic si ferma

La partita al Sinigaglia si apre con ritmi elevati e un buon equilibrio tattico. Il Como parte con grande determinazione, spinto da un Fadera particolarmente ispirato. L’occasione più clamorosa per i padroni di casa arriva sui piedi (anzi, sulla testa) di Diao, che però spreca da pochi passi. Il Milan cresce con il passare dei minuti, grazie soprattutto alle iniziative di Leao, che accendono i rossoneri. Fofana e Reijnders vanno vicini al vantaggio, ma il portiere del Como, Butez, si oppone con ottimi interventi. A metà tempo, un episodio pesante: Morata rimedia un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro la Juventus. Poco prima dell’intervallo, arriva una brutta notizia per il Milan: Pulisic avverte un fastidio alla gamba sinistra ed è costretto a uscire, lasciando il campo al termine del primo tempo.

Secondo tempo: Como avanti, ma il Milan rimonta

L’inizio della ripresa segna una rivoluzione per il Milan, con Conceição che sostituisce Morata e Bennacer, inserendo Abraham, Musah e Jimenez. Quest’ultimo sfiora il gol al 52’ dopo un’azione personale di Leao, ma trova ancora Butez a sbarrargli la strada. È però il Como a colpire per primo: al 60’, il giovane Diao, al suo esordio da titolare, sorprende Maignan con un preciso mancino e porta i lariani in vantaggio. Come se non bastasse, al 70’ anche Thiaw è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, complicando ulteriormente la serata rossonera.

Proprio nel momento più difficile, il Milan trova la forza di ribaltare il risultato. Theo Hernandez si riscatta dopo l’errore sul gol del Como con un gesto acrobatico che firma l’1-1 al 75’. Pochi minuti dopo, Leao completa la rimonta: servito magistralmente da Abraham, il portoghese supera Butez con un elegante tocco sotto, fissando il risultato sull’1-2. Nel finale, il Como tenta l’assalto disperato con Cutrone, ma Maignan è reattivo e salva il risultato.

Un successo importante per il Milan, ma con qualche preoccupazione

Il Milan torna a vincere in campionato e si avvicina ai vertici della classifica, ma la serata lascia in eredità le preoccupazioni per gli infortuni di Pulisic e Thiaw. Conceição può comunque sorridere per la reazione della squadra, capace di ribaltare una situazione complicata e portare a casa tre punti fondamentali.

