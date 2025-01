Milan, che botta! Salta il trasferimento di Okafor, e il motivo è preoccupante

Milan, arriva una pessima notizia che rischia di complicare anche il mercato in entrata. Il trasferimento di Noah Okafor dalla squadra rossonera al Lipsia, infatti, è ufficialmente saltato. E la motivazione preoccupa anche in vista del futuro.

Niente Lipsia per Noah Okafor: il club tedesco ha deciso di cancellare il trasferimento dopo che dalle visite mediche è risultato che l'attaccante svizzero non sarebbe stato pronto per giocare subito ❌🚑



L'affare può quindi considerarsi saltato: Okafor tornerà al Milan 🔴⚫ pic.twitter.com/umd7Hu1r96 — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) January 14, 2025

I tedeschi, infatti, hanno annullato l’affare a causa dell’esito negativo delle visite mediche. L’attaccante svizzero, che sembrava a un passo dal vestire la maglia della squadra tedesca, non ha superato gli accertamenti sanitari effettuati ieri. Secondo quanto riportato da SkySport.de, il Lipsia ha ritenuto che Okafor non fosse pronto a scendere in campo.

Questo ha spinto il club tedesco a interrompere la trattativa. L’operazione sembrava avviata verso una conclusione positiva: Okafor era volato a Lipsia per le consuete visite mediche prima di firmare un contratto di prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

I risultati degli accertamenti, però, hanno sollevato dubbi sullo stato fisico dell’attaccante, già alle prese con alcune problematiche in passato. Il Lipsia, che sta affrontando una stagione complicata anche a causa degli infortuni, ha deciso di non rischiare e di non proseguire con l’affare.

Milan, il mercato ora si complica

Con il trasferimento ormai sfumato, Noah Okafor tornerà in Italia. Il Milan, che non aveva ancora firmato i documenti ufficiali, dovrà rivedere la sua strategia di mercato. La trattativa, che rappresentava l’uscita più importante per i rossoneri in questa sessione di gennaio, non andrà a buon fine.

Per il momento, quindi, Okafor rimarrà nella rosa del Milan, in attesa di nuove opportunità o di sviluppi futuri. Questa svolta imprevista complica ulteriormente il piano del club, che aveva visto nella partenza di Okafor un’opportunità per un’entrata importante in attacco.

