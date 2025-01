Rashford, contatto tra Milan e Manchester United: adesso la palla passa al giocatore

Il Milan ha accelerato nella corsa a Marcus Rashford, entrando in contatto diretto con il Manchester United. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri si è svolto un colloquio tra Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, e Omar Berrada, dirigente dei Red Devils. Durante la chiamata, il Milan ha ribadito la volontà di acquisire Rashford in prestito per sei mesi, offrendo di coprire circa metà del suo ingaggio, che ammonta a 7 milioni di euro netti fino a giugno.

La posizione dello United e la scelta di Rashford

Il club inglese sembra favorevole all’idea di un prestito. L’obiettivo dello United è permettere a Rashford di rilanciarsi altrove in vista di una possibile cessione definitiva durante la finestra estiva. Lo United sarebbe disposto a contribuire al pagamento di una parte dello stipendio, ma il futuro dell’attaccante dipenderà dalla decisione dello stesso calciatore.

Nelle prossime 24-48 ore è previsto un incontro tra il Manchester United e Dwaine Maynard, fratello e agente del giocatore. In quell’occasione, l’entourage di Rashford comunicherà la decisione definitiva. Il Milan deve però fare i conti con la concorrenza di due club prestigiosi: Barcellona e Borussia Dortmund, anch’essi interessati a ingaggiare l’attaccante.

Milan fiducioso: Ibrahimovic elemento chiave

Nonostante la concorrenza, in Via Aldo Rossi c’è ottimismo. La presenza di Zlatan Ibrahimovic è considerata un fattore determinante per convincere Rashford. L’inglese, 27 anni, potrebbe vedere nel Milan un’opportunità unica per rilanciarsi in un ambiente ambizioso e competitivo.

Il tecnico rossonero, Sergio Conceiçao, è ansioso di aggiungere qualità e gol alla sua rosa, soprattutto in vista di una seconda metà di stagione cruciale per gli obiettivi del club. Rashford potrebbe essere la pedina ideale per alzare il livello della squadra, anche solo per sei mesi.

Le prossime ore saranno decisive per capire se Marcus Rashford diventerà un giocatore del Milan. Con un progetto tecnico ambizioso e il supporto di una leggenda come Ibrahimovic, i rossoneri sperano di convincere l’inglese a scegliere San Siro come luogo per la sua rinascita calcistica.

