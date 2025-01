Calciomercato, il Milan vuole chiudere per Rashford ma la concorrenza è folta: il punto della situazione

La settimana corrente sarà cruciale per definire il destino di Marcus Rashford. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative dietro le quinte, l’attaccante inglese del Manchester United è pronto a prendere una decisione insieme al club. Il suo fratello-agente, Dwaine Maynard, è atteso a Manchester entro giovedì per presentare ufficialmente quattro offerte arrivate da club europei di primissimo piano: Barcellona, Milan, Juventus e Borussia Dortmund.

Le opzioni sul tavolo

Al momento, tutte le proposte sembrano configurarsi come operazioni a titolo temporaneo, con possibilità di riscatto. Nessuno dei club interessati appare disposto ad affrontare un acquisto definitivo nell’immediato, dato il valore economico elevato del giocatore e il suo status al Manchester United. Tuttavia, un prestito con diritto di riscatto potrebbe rappresentare la soluzione ideale sia per il giocatore che per i Red Devils.

Tra le alternative, Rashford potrebbe anche restare in Premier League, con West Ham e Tottenham interessati, ma un trasferimento in Italia o in Germania sembra sempre più probabile.

Il Milan sogna Rashford

In casa Milan si respira ottimismo. La dirigenza rossonera è convinta che il progetto tecnico e l’appeal storico del club possano essere decisivi per convincere l’attaccante inglese. Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di Rashford ai tempi dello United, alimentano le speranze:

“Rashford lo conosco bene, ho giocato con lui quando era giovane. Ora è un grande uomo e un grande calciatore. Giocare per il Milan è un sogno per molti, ma non è facile. Vedremo se ci sarà un contatto diretto”.

Con Ibrahimovic che si espone pubblicamente e la possibilità di inserirsi in un ambiente competitivo ma meno pressante rispetto alla Premier, il Milan potrebbe rappresentare un’opzione particolarmente attraente per Rashford. I rossoneri, peraltro, hanno fatto spazio in attacco con la cessione di Noah Okafor al Lipsia, definita oggi.

Juventus, un’altra pretendente italiana

Anche la Juventus osserva da vicino gli sviluppi. Dopo aver intrapreso una fase di rinnovamento, il club bianconero vede in Rashford un potenziale rinforzo di altissimo livello, capace di elevare il tasso tecnico della squadra e offrire soluzioni versatili in attacco. Tuttavia l’azione di Giuntoli sembra più un disturbo che altro, avendo già individuato in Kolo Muani l’obiettivo primario per rinforzare la rosa di attaccanti a disposizione di Thiago Motta.

Con il meeting tra Maynard e la dirigenza dello United fissato per questa settimana, una decisione potrebbe arrivare entro pochi giorni. La scelta terrà conto non solo dell’aspetto economico, ma anche delle ambizioni sportive del giocatore e delle prospettive a lungo termine del club prescelto.

Rashford, classe 1997, è un profilo di grande valore internazionale, e il suo futuro potrebbe rappresentare uno dei movimenti di mercato più significativi di questa sessione invernale.

