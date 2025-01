Napoli, chi è il vero sostituto di Kvaratskhelia: l’indiscrezione di Sportitalia

Il Napoli si prepara a salutare Kvicha Kvaratskhelia, sempre più vicino al PSG, e ha già individuato il possibile sostituto: Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United. Secondo quanto riportato in esclusiva da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il classe 2004, argentino naturalizzato spagnolo, è l’obiettivo principale per rimpiazzare il georgiano.

La valutazione di Garnacho si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma in linea con le ambizioni del Napoli per mantenere alta la competitività. Il Direttore Sportivo Manna ha già avviato i primi contatti con il Manchester United, seguendo le indicazioni di Antonio Conte, che vede nell’esterno mancino il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Kvara.

Kvaratskhelia-PSG: trattativa in dirittura d’arrivo

La cessione di Kvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain sembra ormai imminente. Antonio Conte ha confermato in conferenza stampa che il giocatore ha espresso chiaramente la volontà di cambiare squadra, puntando al progetto parigino.

Il Napoli ha fissato il prezzo di partenza a 90 milioni di euro, ma al momento permane una differenza tra la valutazione dei partenopei e l’offerta del PSG. Tuttavia, i dialoghi tra i due club sono ben avviati e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire i dettagli.

L’eredità di Kvara

Con la probabile partenza di uno dei protagonisti degli ultimi successi del Napoli, il club si trova davanti a una sfida importante. L’arrivo di Garnacho rappresenterebbe un investimento significativo non solo sul presente, ma anche sul futuro, vista la giovanissima età e il grande potenziale dell’esterno argentino.

Il Napoli si conferma ambizioso, determinato a rinnovarsi mantenendo alta la qualità della rosa. Resta da vedere se la trattativa con il Manchester United andrà in porto e se Garnacho sarà davvero il nuovo tassello dello scacchiere di Conte.

