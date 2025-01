Kvaratskhelia al PSG, Conte ha scelto il sostituto ideale: sarebbe un ritorno in Italia clamoroso

Kvaratskhelia al PSG, Conte ha scelto il sostituto ideale: se davvero andasse in porto l’affare sarebbe un ritorno in Italia clamoroso. Ormai il Napoli sembra rassegnato a perdere il talento georgiano: il PSG è in pressing per portarlo a Parigi e ha formulato una prima offerta (respinta dagli azzurri). Nelle ultime ore i francesi si sono fatti avanti di nuovo proponendo una contropartita tecnica, ma le idee di Antonio Conte sono a quanto pare diverse.

🚨🇬🇪 Napoli’s formal request for Khvicha Kvaratskhelia remains around €80m package.



🔴🔵 Direct negotiations with Paris Saint-Germain are ongoing, as revealed today. Talks underway.



Kvaratskhelia’s camp, discussing terms with PSG as they’re offering over x4 his current salary. pic.twitter.com/O5dcQmvT5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Conte ha scelto il sostituto ideale di Kvara: sarebbe un ritorno in Italia clamoroso

Contropartite a parte, il PSG pare davvero intenzionato a chiudere l’affare Kvaratskhelia in questa finestra di mercato e nelle prossime ore è atteso un rilancio per convincere il Napoli a chiudere l’affare. De Laurentiis e Manna, sentito Conte, si stanno già muovendo sul mercato per individuare il sostituto del georgiano: sono stati fatti diversi nomi, alcuni più credibili (come Zhegrova) altri meno. Ma nelle ultime ore è emerso un nome da sempre gradito al tecnico salentino, quello di Federico Chiesa.

Chiesa potrebbe infatti essere già ai saluti con il Liverpool, nonostante il suo arrivo appena sei mesi fa. L’attaccante classe ’97 sta trovando pochissimo spazio in una squadra in cui la concorrenza è feroce, con Salah, Gakpo, Luis Diaz, Curtis Jones e Darwin Núñez davanti a lui nelle gerarchie. La mancanza di minutaggio e fiducia sembra spingere Chiesa a considerare un cambio di scenario, con l’ipotesi di un ritorno in Italia che prende piede. Tra le possibili destinazioni, il Napoli si candida come opzione concreta, soprattutto se Khvicha Kvaratskhelia dovesse lasciare il club.

🚨 Liverpool are prepared to offer both Darwin Nunez and Federico Chiesa as part of a swap deal to sign Khvicha Kvaratskhelia from Napoli.



(Source: Rousing The Kop) pic.twitter.com/mBaLCyWqXH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2025

Chiesa come sostituto di Kvaratskhelia al Napoli? Il Liverpool potrebbe inserirsi sul georgiano

Nonostante voci che hanno accostato l’esterno azzurro a Roma e Fiorentina, il Napoli sembra la società più interessata a riportare Chiesa in Italia. Con il pressing del PSG su Kvaratskhelia, De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte stanno valutando i possibili sostituti. Chiesa è un profilo che piace, e il suo ritorno in Serie A sarebbe gradito anche al giocatore. Inoltre, il Napoli potrebbe muoversi per due esterni nel caso della partenza del georgiano: oltre a Chiesa, ome detto è caldo il nome di Edon Zhegrova del Lille, valutato circa 40 milioni di euro.

Il Liverpool, che aveva investito 12 milioni di euro per acquistarlo, sembra aperto a soluzioni che permettano di rilanciare il giocatore, anche lontano dall’Inghilterra. Una formula gradita potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, magari con il Liverpool disposto a coprire parte dell’ingaggio. Inoltre, il Napoli ha ottimi rapporti con Fali Ramadani, l’agente di Chiesa, già noto per aver rappresentato Kalidou Koulibaly.

Se il PSG dovesse concludere l’assalto a Kvaratskhelia, il Napoli sembra pronto a muoversi rapidamente per Chiesa, dando vita a un clamoroso ritorno in Serie A e garantendo nuove soluzioni offensive ad Antonio Conte. Ma c’è anche chi afferma che potrebbero essere gli stessi Red Devils a inserirsi su Kvaratskhelia, proponendo un affare al Napoli con due contropartite tecniche, Chiesa e Nunez, per abbassare l’esborso.

