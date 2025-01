Napoli, niente Casadei: è fatta per un altro centrocampista dalla Premier League

Calciomercato, il Napoli ha sorpreso tutti con un acquisto inatteso per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, è in dirittura d’arrivo l’ingaggio di Philip Billing, centrocampista danese classe 1996 di proprietà del Bournemouth. I partenopei hanno individuato nel giocatore della Premier League il profilo ideale per sostituire Micheal Folorunsho, in procinto di trasferirsi alla Fiorentina. L’operazione dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Philip Billing al Napoli, formula e cifre dell’operazione

Billing arriverà al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. Il calciatore, noto per la sua versatilità, è in grado di coprire diverse posizioni del centrocampo, dalla trequarti alla mediana. Nonostante le sole 10 presenze in Premier League nella stagione in corso, per un totale di appena 176 minuti, il danese è considerato un elemento prezioso per la rosa di Antonio Conte.

Di piede sinistro, Philip Billing non è un top player nel suo ruolo, ma è un calciatore dalle caratteristiche ben definite. Con i suoi 193 cm, il danese si distingue per le eccellenti doti aeree, utili sia in fase difensiva che offensiva. È un centrocampista polivalente, capace di giocare in diversi ruoli:

Davanti alla difesa , dove si fa apprezzare per le sue qualità difensive e d’interdizione.

, dove si fa apprezzare per le sue qualità difensive e d’interdizione. A sostegno dell’attacco, con ottime capacità d’inserimento, caratteristiche molto ricercate da Antonio Conte nelle sue mezzali.

Nell’ultima partita giocata da titolare contro il Fulham, Billing è stato schierato come trequartista in un 4-2-3-1, mostrando ancora una volta la sua versatilità.

La carriera di Billing

Billing ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Esbjerg, club della sua città natale in Danimarca. Successivamente, è passato al vivaio dell’Huddersfield, dove ha esordito in prima squadra, mettendo in luce il suo talento.

Nel 2019, il passaggio al Bournemouth per 15 milioni di sterline lo ha portato a competere stabilmente in Premier League, dove ha giocato con grande regolarità per cinque stagioni, tre delle quali nella massima serie inglese.

Tra i suoi numeri più rilevanti spiccano i 7 gol nella stagione di Premier League 2022-23, che evidenziano le sue capacità di inserimento e finalizzazione. Nell’attuale stagione, ha collezionato 10 presenze, condizionate da un inizio difficile dovuto a questioni legate a un possibile trasferimento.

Billing arriva al Napoli con il desiderio di misurarsi in una nuova sfida e portare il suo contributo in una squadra ambiziosa come quella partenopea.

Philip Billing è un mistero che non abbia mai – ancora – giocato per un top team di livello europeo. Ne ha la personalità, la versatilità ed il bagaglio tecnico per farlo. Come Scott McTominay avrà un impatto importante sul gioco del Napoli e sulla Serie A in generale.



Sfuma l’arrivo di Cesare Casadei

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un possibile approdo in azzurro di Cesare Casadei dal Chelsea. Tuttavia, le richieste elevate dei Blues hanno portato il Napoli a virare su Billing. Per il danese, ora, restano da definire gli ultimi dettagli contrattuali con il club e il giocatore, in modo da chiudere l’accordo e anticipare la concorrenza, soprattutto del West Ham.

Billing si prepara dunque a indossare la maglia azzurra, pronto a portare la sua esperienza internazionale al servizio del Napoli.

