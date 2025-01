Inter, aumentano le pretendenti per Frattesi: oltre alla Roma si aggiunge un’altra big: la situazione

Calciomercato Inter, aumentano le pretendenti per Davide Frattesi. Dopo la Roma, ecco un’altra big della Serie A: la situazione. Il centrocampista classe 1999, arrivato all’Inter nell’estate 2023 dal Sassuolo, sta vivendo un periodo difficile. Nonostante il suo talento sia riconosciuto, Frattesi fatica a trovare spazio nell’undici di Simone Inzaghi, una situazione che lo ha portato a manifestare il desiderio di giocare di più.

Frattesi, aumentano le pretendenti: alla Roma si aggiunge il Napoli

Nelle ultime ore su Davide Frattesi è tornato anche il Napoli di Antonio Conte: gli azzurri avevano già tentato di acquisirlo prima che approdasse all’Inter, ma senza successo. La valutazione dell’Inter per il giocatore si aggira tra i 45 e i 50 milioni di euro, una cifra considerata elevata sia dal Napoli sia dalla Roma, ma su cui secondo le ultime indiscrezioni entrambi i club stanno ragionando.

Il Napoli, con Antonio Conte in panchina, considera Frattesi un obiettivo chiave per rinforzare il centrocampo. Il ds Giovanni Manna sta valutando una proposta che potrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto, con i pagamenti dilazionati in due tranche. Questa formula permetterebbe al club di gestire meglio l’impatto economico e potrebbe rappresentare una via percorribile per convincere l’Inter. Tuttavia, le difficoltà non mancano: oltre agli ostacoli finanziari, il Napoli deve fronteggiare la concorrenza della Roma, che potrebbe tornare alla carica soprattutto in estate.

Frattesi può davvero partire a gennaio?

L’Inter, pur consapevole del malcontento del giocatore, non sembra disposta a cederlo in questa finestra di mercato, a meno di un’offerta molto convincente. La valutazione economica potrebbe scendere a 38-40 milioni di euro, ma resta comunque una cifra importante. Inoltre, dal punto di vista sportivo, cedere Frattesi al Napoli significherebbe rafforzare una diretta concorrente per lo scudetto, un’ipotesi poco gradita alla dirigenza nerazzurra. Al contrario, un approdo del centrocampista alla Roma sarebbe più accettabile, poiché i giallorossi non rappresentano un rivale diretto nella corsa al titolo.

La situazione di Frattesi sembra destinata a rimanere bloccata almeno fino a giugno, con l’Inter intenzionata a mantenere il giocatore per tutta la stagione, a meno di offerte molto vantaggiose. Se le proposte invernali non soddisferanno le richieste economiche e sportive dei nerazzurri, il futuro del centrocampista sarà probabilmente deciso nella prossima finestra estiva. Nel frattempo, il Napoli e la Roma continueranno a monitorare attentamente gli sviluppi, sperando in un’apertura dell’Inter o in un abbassamento delle richieste economiche.

