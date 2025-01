Milan, che fine ha fatto il rinnovo di Theo? Tutto tace ma… è in arrivo una proposta “monstre”

A Riyadh il Milan non ha solo conquistato una preziosa vittoria, ma ha ritrovato uno dei suoi protagonisti più determinanti: Theo Hernández. Il terzino sinistro francese, già fondamentale negli ultimi anni, ha dimostrato ancora una volta la sua centralità nel progetto rossonero, specialmente sotto la guida del nuovo allenatore Sergio Conceição.

Theo Hernández got the comeback started with this direct free kick

Il rilancio con Conceição

Theo, dopo un periodo complicato sotto la gestione di Paulo Fonseca, sembra aver ritrovato la fiducia e il rendimento migliore. Fonseca, infatti, aveva scelto di tenerlo in panchina in alcune partite chiave, come nel pareggio a reti inviolate contro il Genoa a dicembre. Tuttavia, l’infortunio di Leao lo aveva costretto a far scendere in campo Theo contro il Verona, dove il francese aveva immediatamente dimostrato il suo valore.

Con l’arrivo di Conceição, il terzino sinistro è tornato a essere decisivo. Nella Supercoppa Italiana, ha brillato sia in semifinale contro la Juventus sia in finale contro l’Inter, contribuendo con un gol su punizione e un assist per il pareggio di Pulisic.

I numeri di Theo al Milan e la situazione contrattuale

Dal suo arrivo nel 2019, Theo ha collezionato numeri impressionanti:

235 presenze

32 gol segnati

42 assist

Questi dati lo consacrano come uno dei migliori terzini sinistri al mondo, confermando il suo ruolo fondamentale nel sistema di gioco del Milan.

Nonostante le prestazioni eccellenti, il futuro di Theo Hernández al Milan è ancora incerto. Il contratto del giocatore scade nel 2026, ma le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Il francese si è detto felice di continuare in rossonero e sarebbe disposto a firmare un nuovo accordo a lungo termine, ma aspetta un segnale concreto dalla dirigenza.

La prossima estate rappresenterà un punto di svolta:

Se il rinnovo non dovesse arrivare, il Milan rischierebbe di dover valutare offerte per il giocatore.

Con un anno in meno di contratto, il valore di mercato di Theo potrebbe subire una svalutazione significativa rispetto agli 80 milioni di euro stimati solo sei mesi fa.









La strategia del Milan e la proposta “monstre” per il rinnovo

Secondo fonti italiane, la dirigenza del Milan ha già iniziato a discutere della questione. Proteggere un asset come Theo è considerato essenziale per il futuro del club, specialmente nella nuova era inaugurata da Conceição. Ed ecco quindi che gli ultimi rumor parlano di un rinnovo di contratto con una proposta “monstre”.

Per Theo Hernandez il Milan é pronto a fare uno sforzo importante dal punto di vista economico arrivando a quota 6/6,5 milioni di euro. Sulla durata del nuovo accordo l’intesa c’è già e andrebbe al 2029. Da parte del club rossonero c’è ottimismo per chiudere la trattativa positivamente a stretto giro di posta.

Del resto le voci di interesse verso Theo da parte di club di alto livello continuano a crescere, e sarà fondamentale agire rapidamente per blindare il francese, sia per consolidare il progetto tecnico sia per evitare di perdere uno dei simboli della squadra.

Theo Hernández rappresenta uno dei pilastri del Milan moderno. Con il suo talento e la sua determinazione, è diventato una figura imprescindibile per i tifosi e per il progetto sportivo rossonero. La sua permanenza a lungo termine potrebbe segnare una nuova fase di successi per il club, ma sarà cruciale che il Milan si muova rapidamente per garantirne il futuro.

