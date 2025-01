Serie A, clamoroso ritorno: Insigne in pole position, chi lo vuole a Gennaio

Serie A, al calciomercato di Gennaio si prospetta un clamoroso ritorno. Almeno un club, infatti, ha messo nel mirino Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, che da luglio 2022 gioca in Canada con il Toronto FC, ha dichiarato la sua intenzione di lasciare la Major League Soccer, aprendo le porte a una possibile operazione di mercato per il ritorno in Italia.

La squadra che vorrebe l’ex Nazionale italiano, secondo le voci, è il Monza. Per i brianzoli sarebbe importante riuscire a garantirsi i gol e la qualità di gioco di un campione d’Europa, ma ci sono alcuni ostacoli, soprattutto sul fronte economico.

Lorenzo Insigne ha un contratto con il Toronto FC che lo lega alla squadra canadese fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio annuo di 15,4 milioni di dollari (circa 7,5 milioni di salario base). Una cifra decisamente fuori dalla portata del Monza, che però è disposto a tentare il colpo, sapendo che il calciatore è pronto a fare delle concessioni.

Il Monza, ultimo in classifica con 7 punti di distacco dalla zona salvezza, non ha bisogno solo di un rinforzo in attacco, ma anche di un elemento capace di infondere energia positiva nell’ambiente. L’idea di acquistare Insigne è nata proprio da questa necessità: risollevare il morale della squadra e dare un segnale forte alla tifoseria.

Nonostante il forte interesse del club brianzolo, l’ingaggio di Insigne rappresenta un ostacolo significativo. In questi giorni, il Monza è in contatto con gli agenti del giocatore, ma al momento si tratta di un “tentativo“, come sottolineato dalla dirigenza. La questione principale è trovare una quadra economica che possa soddisfare le esigenze del giocatore e i limiti finanziari del club.

Insigne, Serie A ma non solo

Fininvest ha investito oltre 300 milioni di euro dal 2018, ma la situazione economica e i vincoli imposti all’inizio della stagione rendono difficile l’ingaggio di un giocatore del calibro di Insigne. Se la trattativa con il Monza dovesse concretizzarsi, il ritorno in Italia rappresenterebbe una scelta importante per il giocatore.

Sul tavolo ci sono anche altre opzioni, con l’ipotesi di un trasferimento in altre leghe europee, come quella greca o turca, o addirittura in un campionato arabo. La sua classe indiscutibile e il “tiraggiro” che lo ha reso famoso in Italia sono qualità che attirano numerosi club, ma il Monza ha un piccolo vantaggio: la volontà di Insigne di tornare a giocare in Italia.

L’obiettivo del club è risalire dalla zona retrocessione e, chissà, magari riscrivere la storia del campionato, riuscendo a compiere un’impresa che a oggi appare molto difficile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo “tentativo” diventerà un affare concreto.

