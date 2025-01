L’Inter ha già trovato l’erede di Calhanoglu: chi è il centrocampista nel mirino di Ausilio

Calciomercato Inter, i nerazzurri guardano al futuro: trovato l’erede di Calhanoglu, chi è il centrocampista nel mirino di Ausilio. Il turco, perno del centrocampo di Simone Inzaghi, ha bisogno di un vero erede. Non lo è Asslani e forse non lo diventerà mai, perché ha caratteristiche diverse. Ecco quindi che l’uomo mercato dell’Inter, Piero Ausilio, è sulle tracce di un possibile vero “alter ego” di Calhanoglu.

Ecco il vero alter ego di Calhanoglu

Il profilo individuato dagli uomini mercato dell’Inter è quello di un centrocampista croato, nel solco di Brozovic (già perno del centrocampo nerazzurro) e Kovacic. Il suo nome è Peter Sucic. Classe cristallina e maturità precoce, il giocatore è attualmente monitorato da alcuni dei migliori club europei, tra cui Borussia Dortmund e Fiorentina. Anche il Como, nella scorsa estate, aveva tentato un colpo offrendo 7 milioni di euro più 1 di bonus, proposta rifiutata per preservare la vetrina della Champions League.

Nato in Bosnia ma croato di rappresentanza, Sucic, classe 2003, ha mosso i primi passi nelle giovanili di Mostar prima di approdare alla Dinamo Zagabria, il club croato che da anni sforna talenti di caratura internazionale. Qui, il giovane centrocampista ha compiuto il salto di qualità, attirando l’attenzione della nazionale croata, con cui si è ritagliato un posto tra i titolari accanto ai mostri sacri Modric, Brozovic e Kovacic. (segue dopo la foto)

Peter Sucic, le sue prestazioni e un futuro da protagonista

Le sue prestazioni in Champions League lo hanno messo sotto i riflettori, mostrando potenziale e personalità. Nonostante l’interesse da parte di altre squadre, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, sembra intenzionato a fare sul serio. Tuttavia, il suo eventuale approdo a Milano non lo vedrebbe subito protagonista. Con un centrocampo già ricco di opzioni come Calhanoglu e Zielinski, Sucic avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, ideale per crescere alle spalle di giocatori più esperti prima di prendere in mano le redini del reparto.

Con le giuste condizioni, Sucic potrebbe diventare l’erede naturale della tradizione croata all’Inter, che ha già visto brillare giocatori come Brozovic. La sua capacità di interpretare il ruolo con dinamismo e qualità tecnica lo rende una pedina preziosa per il futuro dei nerazzurri, che potrebbero assicurarsi un altro talento destinato a scrivere pagine importanti in Serie A e oltre.

