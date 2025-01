Clamoroso dalla Premier: Guardiola vuole al City un calciatore della Lazio, il club è pronto a sborsare 40 milioni

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Manchester City avrebbe puntato un centrocampista della Lazio, come possibile rinforzo per il mercato di gennaio. Il club inglese, guidato da Pep Guardiola, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento, ex Monza, che sta brillando con la maglia biancoceleste.

Il Manchester City di Pep Guardiola vuole Nicolò #Rovella 👀🔥



I Citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto 40 ml di Euro per ingaggiare il giocatore classe 2001!



Sarebbe un buon prezzo per cedere il centrocampista secondo voi? 👇 pic.twitter.com/yLALs6bAHv — Fantacalcio (@Fantacalcio) January 7, 2025

La necessità di un regista per i Citizens

Il Manchester City è alla ricerca di un regista per colmare l’assenza di Rodri, il cui infortunio ha pesato non poco sulla squadra in questa prima parte di stagione. Sebbene il club mantenga riservatezza sui dettagli, l’identikit porta dritto a Nicolò Rovella, unico calciatore con quelle caratteristiche (oltre a Ricci del Torino) che gioca nel campionato italiano.

E’ inoltre noto a tutti gli osservatori di mercato che gli scout di Guardiola avevano già seguito Rovella durante la sua esperienza al Monza, rimanendo impressionati dalle sue qualità tecniche e dalla sua visione di gioco.

Nicolò Rovella nel mirino del City: la volontà del giocatore e la posizione della Lazio

Nicolò Rovella, dal canto suo, si sente ormai profondamente legato alla Lazio. Come ha dichiarato nelle recenti interviste, il centrocampista sogna di rimanere a lungo a Formello e ha giurato amore eterno ai colori biancocelesti. Per questo motivo, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club in questa fase cruciale della stagione.

Se però l’interesse del City dovesse trasformarsi in un’offerta concreta, la decisione finale spetterebbe alla società. Claudio Lotito, presidente della Lazio, potrebbe valutare l’opportunità di una cessione che porterebbe una plusvalenza significativa. Acquistato per 17 milioni, Rovella potrebbe essere ceduto per 40 milioni, generando un guadagno netto di 23 milioni di euro. Questa somma non solo coprirebbe ampiamente l’investimento iniziale, ma migliorerebbe l’indice di liquidità, offrendo margini per cercare un degno sostituto.

Nicolò Rovella con la maglia della Nazionale italiana

La prospettiva di una plusvalenza clamorosa

Per la Lazio, una cifra così alta rappresenterebbe una proposta indecente, difficile da ignorare. Tuttavia, accettare significherebbe privarsi di un elemento fondamentale per il centrocampo biancoceleste, specialmente in una stagione in cui la squadra sta cercando di consolidare la propria posizione in campionato e competere in Europa. Resta da vedere se il club di Formello deciderà di cedere al fascino dei milioni inglesi o di puntare sulla continuità e sulla crescita di un giovane talento ormai simbolo della squadra.

Leggi anche: