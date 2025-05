Il TG di Sport.it del 16 maggio 2025

Il calcio italiano entra nella fase calda della stagione, tra colpi di mercato e partite decisive. Ma anche il tennis e la Formula 1 accendono i riflettori sull’Italia.

L’Inter si muove in anticipo sul mercato: l’obiettivo è Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza a giugno. Il canadese piace anche a Napoli, Liverpool e Real Madrid, ma Marotta è pronto a bruciare la concorrenza per rinforzare il reparto offensivo.

A Napoli, intanto, l’attenzione è tutta rivolta al campo. Contro il Parma in una sfida da dentro o fuori, i partenopei si giocano una fetta fondamentale di scudetto. Vietato sbagliare.

Il Milan prova a ripartire dopo la delusione in Coppa Italia. Il futuro della panchina resta il tema più caldo: in pole per il dopo-Conceição ci sono Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi, entrambi profili apprezzati per la loro idea di gioco.

Intanto, nel tennis, il Foro Italico sorride all’Italia. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini regalano spettacolo e risultati, rendendo il tricolore protagonista assoluto nel panorama del tennis mondiale.

E a Imola si alza il sipario sulla Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si prepara a correre sulla pista di casa, davanti al suo pubblico. Il sogno? Un giorno tornare lì, ma con la tuta rossa della Ferrari.