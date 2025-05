Max Verstappen sta sicuramente attendendo con molta ansia il Gran Premio di Imola, ufficialmente noto come Gran Premio dell’Emilia Romagna. La gara, che si correrà domenica 18 maggio alle ore 15 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, rappresenta infatti la migliore possibilità per l’olandese di attaccare la testa della classifica, attualmente comandata da Oscar Piastri e Lando Norris di casa McLaren. Perchè? Il motivo principale risiede nel fatto che Verstappen è l’assoluto dominatore di questa pista, uno dei suoi terreni di caccia preferiti in tutto il circuito mondiale. Se c’è un momento in cui potremmo vedere Verstappen fare un passo fondamentale per provare a conquistare l’ennesimo titolo iridato è proprio questo weekend.

I precedenti di Verstappen a Imola:

Per capire il grande rapporto che unisce Verstappen e Imola è fondamentale partire dallo storico recente. Il curriculum dell’olandese alle ultime edizioni del Gran Premio italiano è semplicemente impressionante:

Nel 2020 conclude al 2° posto dietro Lewis Hamilton.

Nel 2021 vince il GP dell'Emilia Romagna, ottenendo il suo primo trionfo a Imola.

Nel 2022 vince di nuovo, dominando la gara e comandando la doppietta Red Bull.

2023. Three-peat per Verstappen, ancora una volta primo a Imola.

Nel 2024, indovinate un po', vince di nuovo, estendendo la sua striscia in Emilia a 4 successi consecutivi.

Verstappen appare dunque come il nemico pubblico numero 1 per gli altri piloti quando si parla di questa pista. Se è vero che la McLaren è attualmente più performante, bisogna anche sottolineare come Imola presenti alcune caratteristiche che potrebbero mettere a dura prova la vettura papaya e i suoi piloti: l’olandese, dunque, potrebbe sfruttare la propria esperienza e il feeling con il circuito per vincere per la quinta volta consecutiva qui.

Tra le diverse, grandi performance di Max Verstappen, ce ne sono un paio su cui vale decisamente la pena soffermarsi:

L'edizione 2021, dove ottiene la sua prima vittoria grazie ad una perfetta partenza sul bagnato e una sfruttamento ineccepibile delle condizioni atmosferiche

L'edizione 2024, dove dà prova un'eccellente capacità di preservare gli pneumatici sul lungo termine, adattandosi così alle prolungate curve di Imola.

Perché Verstappen eccelle a Imola: l’analisi tecnica

Abbiamo visto come Verstappen sia l’assoluto Re di Imola, ma in che modo riesce ad essere così performante all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari? Fermo restando che parliamo di uno dei migliori piloti al mondo, ci sono alcune considerazioni utili che possiamo fare.

Le prestazioni Verstappen possono essere attribuite ad alcuni specifici fattori che si sposano al meglio con il suo stile di guida e con i punti di forza delle auto Red Bull. Imola presenta curve veloci e molto tecniche, con una media-alta velocità che Verstappen riesce a dominare grazie alla sua capacità pressochè perfetta di controllare una vettura anche ad alti ritmi senza comprometterne la stabilità. L’eccellente lettura della pista, inoltre, gli permette di trarre significativi vantaggi cronometrici sfruttando punti dove gli altri piloti sono “costretti” a rallentare.

Imola è anche una pista che mette a durissima prova i freni, soprattutto per quanto riguarda le sezioni Tosa e la Varante Alta: queste richiedono particolare precisione ed aggressività, e Verstappen è noto per la sua capacità di frenare molto tardi senza bloccare le ruoto, guadagnando così preziosi secondi sugli avversari.

E poi c’è il tema dei cordoli e dei dislivelli: i cambi di pendenza vengono sfruttati al meglio da Verstappen, che è un grande esperto di questo fondamentale, mentre le vetture McLaren potrebbero essere messe in maggiore difficoltà.

In sostanza, Imola è un circuito che premia soprattutto i piloti con un ampio bagaglio tecnico, che hanno un’ottima sensibilità della vettura, sanno aggredire bene le curve veloci e sfruttano gli spazi cronometrici che si creano con i vari dislivelli. Proprio come Max Verstappen.

Dove vedere Il Gran Premio di Imola

Dove si potrà vedere la performance di Max Verstappen – e degli altri piloti, s’intende – al Gran Premio di Imola? Gli abbonati a Sky potranno vedere le prove, le qualifiche e la gara in diretta sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 HD (207). Comunque, ci sarà anche la possibilità di seguire l’evento in chiaro su TV8, anche se solo per quanto riguarda le qualifiche e la gara. Non manca l’opzione streaming, con l’intero weekend disponibile su NOW e su Sky Go.

