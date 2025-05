Pronostico GP Messico F1: Leclerc, Verstappen e statistiche chiave

Il Gran Premio del Messico di Formula 1 si avvicina e l’attenzione degli appassionati e degli analisti è tutta rivolta alle prospettive delle principali scuderie e dei loro piloti di punta. Dopo la recente doppietta della Ferrari negli Stati Uniti, la gara sul circuito di Città del Messico promette emozioni forti e una sfida serrata fra i migliori piloti del mondiale. In particolare, l’interesse si concentra sul possibile duello tra Charles Leclerc, in cerca di conferme dopo il trionfo ad Austin, e Max Verstappen, dominatore delle ultime edizioni di questa corsa.

Le statistiche di Max Verstappen: imbattuto a Città del Messico

Analizzando i risultati delle passate edizioni, emerge un dato significativo: Max Verstappen, al volante della Red Bull, ha vinto tutte e tre le ultime edizioni disputate in Messico, rendendo il circuito centroamericano una vera e propria roccaforte personale. Questa striscia positiva suggerisce che anche quest’anno l’olandese sarà tra i principali favoriti per la vittoria finale e per la pole position.

Leclerc viene offerto vincente a quota 2,75, mentre la pole per il ferrarista è quotata a 3,00. Lando Norris, pilota di punta della McLaren, è quotato anch'egli a 2,75 per la vittoria, ma la sua pole vale 4,00.

Verstappen viene quotato a 5,00 per il successo in gara, mentre una sua pole position si gioca a 4,00.

Tra gli outsider, Carlos Sainz e Oscar Piastri partono entrambi da una quota di 9,00.

Per quanto riguarda la Mercedes, sia Lewis Hamilton che George Russell sono quotati a 16 per una vittoria.

Le statistiche e le quote attuali riflettono sia il momento di forma dei piloti sia le loro storiche prestazioni su questo particolare circuito. È interessante notare come la lotta per la pole position risulti molto aperta, con diversi contendenti in grado di ambire alla prima casella della griglia, mentre in gara il passato suggerisce una maggiore solidità di Verstappen.

Le strategie e le condizioni della pista potranno comunque rimescolare le carte, lasciando aperto ogni pronostico e mantenendo vivo l’interesse degli appassionati fino all’ultimo giro.

In sintesi, il Gran Premio del Messico si preannuncia come uno degli appuntamenti più incerti e interessanti della stagione, con un gruppo di piloti in grado di contendersi sia la pole sia la vittoria. Le quote vedono in prima linea Leclerc e Norris, ma l'imbattibilità di Verstappen su questo circuito fa della sua quota 5,00 un'opzione da non sottovalutare. Dietro di loro, outsider come Sainz, Piastri, Hamilton e Russell cercano l'exploit.