Il Gran Premio di Imola 2025 segna il primo dei due passaggi della Formula 1 in Italia: dal 16 al 18 maggio, la cittadina dell’Emilia Romagna ospiterà le vetture e i piloti più famosi del mondo, oltre a centinaia di migliaia di tifosi e appassionati. Un contesto da cui anche la vettura italiana per eccellenza, la Ferrari, cercherà di estrarre linfa vitale per provare a raddrizzare una stagione iniziata non certo nel migliore dei modi. Nell’attesa di questo grande weekend, andiamo a vedere da vicino tutto ciò che c’è da sapere per arrivare preparati, dalle caratteristiche del circuito Enzo e Dino Ferrari ai piloti favoriti, fino a scoprire dove si può vedere la gara.

GP di Imola: le caratteristiche del tracciato

Per immaginare come andrà la gara è fondamentale conoscere le caratteristiche del tracciato su cui si correrà: il circuito di Imola è lungo 4,909 chilometri e si compone di 19 curve; viene considerato una pista molto complessa da affrontare e che richiede un elevato tasso tecnico, fondamentale per dominare le tante curve e le staccate complesse. Ai piloti si chiede reattività e velocità di pensiero per interpretare al meglio le diverse sfaccettature del circuito con poco tempo a disposizione.

Nato come tracciato stradale dopo la fine del secondo conflitto Mondiale, viene poi trasformato in un circuito permanente. Oggi intitolato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari, il tracciato ha subito diverse modifiche rispetto alla sua versione originale: dopo la morte di Senna e Ratzenberger nel 1994, ad esempio, è stata realizzata una variante alla curva del Tamburello pensata per ridurre la velocità con cui questa parte del circuito viene percorsa.

C’è un’altra novità tecnica da sottolineare: quest’anno a Imola i team avranno a disposizione le tre mescole Hard (C4), Medium (C5) e Soft (C6), pneumatici più morbidi rispetto a quelli utilizzati nell’ultima edizione del Gran Premio. La gomma C6, in particolare, non aveva ancora debuttato su una pista in questo Mondiale. Il motivo di questa scelta risiede nella bassa rugosità dell’asfalto, che si traduce quindi in una grande bisogno di aderenza per le vetture: al netto di questo, comunque, è possibile che la scarsa durata della C6 e la sostanziale assenza di un vero e proprio vantaggio per chi la utilizza faranno sì che resti relegata nei box.

GP di Imola: i favoriti

Entrando nel vivo della corsa, tra i favoriti non si possono non citare i due piloti che comandano la classifica, Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi a bordo della MCL39 di casa McLaren. Ma ci sono alcune considerazioni da fare in merito: a detta dei suoi stessi piloti, infatti, l’auto è piuttosto difficile da portare al limite e rende difficile la percezione del grip. Questo potrebbe essere una discriminante importante sul tracciato di Imola, che è una pista vecchio stile dove è fondamentale sentire bene la vettura tra le proprie mani ed avere un contollo pressochè impeccabile di quest’ultima.

E non è tutto, perchè per McLaren c’è un’ulteriore preoccupazione: al netto di prestazioni elevatissime in tutte le aree di riferimento, la MCL39 deve ancora mostrare di cosa è capace quando si parla di attraversare i cordoli, che a Imola sono piuttosto abbondati. Fate particolare attenzione alla Variante Gresini e alla celebre chicane del Tamburello.

Questo tracciato, e in generale il weekend, potrebbe dunque essere l’occasione giusta per gli inseguitori: tra questi c’è il campione del mondo in carica Max Verstappen, attualmente terzo in classifica e pronto a tentare l’assalto. Ma bisogna fare molta attenzione alle due Mercedes, forse le vetture più costanti di tutto il circus guidate da George Russell – uno specialista del giro secco – e dal rampante Antonelli. E le due Ferrari? Dopo il disastro di Miami, la scuderia del cavallino cercherà una reazione di orgoglio davanti al pubblico di casa.

Dove vedere il GP di Imola

Dove si potrà vedere il Gran Premio di Imola? Le prove, le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207), ma ci sarà anche la possibilità di seguire l’evento in chiaro su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara. Per chi utilizza lo streaming, l’intero weekend tricolore sarà inoltre disponibile su NOW e su Sky Go.