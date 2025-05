Pronostico GP Emilia Romagna: statistiche e favoriti McLaren e Red Bull

Il Gran Premio di Emilia Romagna rappresenta il primo appuntamento europeo della stagione 2025 di Formula 1, in programma dal 16 al 18 maggio sull’affascinante tracciato di Imola. Il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari è pronto ad accogliere piloti e squadre per una gara che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Analizzando le statistiche storiche e le ultime tendenze, il focus si concentra sulle possibilità dei favoriti, sulle strategie da adottare e sulle quote offerte dai principali bookmaker.

Statistiche e numeri chiave di Imola: dominio McLaren e storia Ferrari

Il circuito di Imola vanta una lunga tradizione in Formula 1, con 31 edizioni precedenti e numeri che parlano chiaro:

Il tracciato, lungo 4,909 km per una distanza totale di 309,049 km, è noto per il suo layout tecnico e veloce, curve iconiche come Tamburello, Villeneuve e Rivazza e per la difficoltà nei sorpassi, rendendo la posizione in griglia particolarmente importante.

La notizia principale è data dalla sorprendente competitività della McLaren, reduce da una doppietta a Miami con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Secondo le quote attuali, proprio i due piloti McLaren sono i principali favoriti per la vittoria a Imola. Piastri, in particolare, guida la classifica piloti con 16 punti di vantaggio su Norris e 32 su Verstappen, e cerca il quarto successo consecutivo. Le qualifiche vedranno invece la sfida tra Piastri, Norris e Verstappen, con quest’ultimo considerato un rivale insidioso per la pole position. Tra gli outsider si segnalano George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton.

McLaren è in testa alla classifica costruttori con 105 punti, seguita da Mercedes e Red Bull .

è in testa alla classifica costruttori con 105 punti, seguita da e . La gestione degli pneumatici e la strategia ai box, viste le caratteristiche del tracciato e l’asfalto abrasivo, saranno fattori decisivi.

Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 per qualifiche e gara.

In conclusione, il GP Emilia Romagna si prospetta come una sfida avvincente tra McLaren e Red Bull, con Piastri e Norris favoriti secondo i bookmaker. Le quote vedono i due piloti McLaren avanti, seguiti da Verstappen e gli outsider Russell, Leclerc e Hamilton. L'importanza della qualifica e delle strategie ai box potrebbe ribaltare i pronostici.