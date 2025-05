Pronostico Inter-Lazio: statistiche, quote e sfida decisiva

La Serie A entra nella fase decisiva con le ultime due giornate che promettono emozioni e verdetti ancora tutti da scrivere. Il duello a distanza tra Napoli e Inter per lo scudetto, la corsa per gli ultimi posti europei e la lotta salvezza rendono questo finale di stagione particolarmente incerto e avvincente. Tifosi e appassionati di scommesse sono chiamati a seguire con attenzione ogni partita, in un campionato che si conferma tra i più equilibrati degli ultimi anni.

Statistiche Inter: imbattibilità casalinga e precedenti favorevoli

La sfida tra Inter e Lazio rappresenta uno dei punti focali di questa giornata. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, puntano a mantenere vive le speranze di scudetto dopo essersi portati a un solo punto dal Napoli. Le statistiche sorridono all’Inter, che in casa ha perso soltanto una volta in campionato da ottobre 2024 e ha ottenuto 11 vittorie su 15 partite a San Siro, incluse sette delle ultime otto. Nei confronti diretti, i nerazzurri hanno battuto la Lazio sei volte nelle ultime sette sfide casalinghe, con l’ultimo successo biancoceleste datato marzo 2019. Nella rosa di Inzaghi sarà importante il contributo di Thuram, spesso decisivo contro i capitolini.

Inter favorita: quota vittoria tra 1,60 e 1,66 secondo i principali bookmaker

favorita: quota vittoria tra 1,60 e 1,66 secondo i principali bookmaker Lazio imbattuta da 7 turni, ma con calendario difficile

imbattuta da 7 turni, ma con calendario difficile La quota del pareggio varia tra 4,00 e 4,20

Successo Lazio : tra 5,00 e 5,10

: tra 5,00 e 5,10 Marcatori da tenere d’occhio: Thuram (2,50-2,70), Chalanoglu (2,90 per assist/gol)

L’analisi delle formazioni vede l’Inter disporre di una rosa quasi al completo, con rientri importanti come quelli di Pavard e Mkhitaryan. La Lazio, priva di Zaccagni, si affida al tandem Castellanos–Dia, entrambi offerti tra 4,00 e 4,50 come possibili marcatori.

Il match è fondamentale anche per la corsa alla Champions League. Un eventuale passo falso della Lazio potrebbe comprometterne le speranze europee, mentre i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per mettere pressione al Napoli impegnato a Parma.

In conclusione, questa 37esima giornata di Serie A si preannuncia decisiva per scudetto ed Europa. Le quote vedono l’Inter nettamente favorita contro la Lazio, con una vittoria offerta tra 1,60 e 1,66, mentre il successo biancoceleste supera quota 5,00. Attenzione a Thuram e Chalanoglu tra i nerazzurri, e a Castellanos tra i laziali. Per chi segue le scommesse, le proposte sui marcatori e i risultati esatti offrono molteplici spunti.

Non perderti tutti gli approfondimenti e le statistiche aggiornate su Inter, Lazio e le altre protagoniste della Serie A: resta con noi per vivere ogni emozione di questo appassionante finale di stagione!