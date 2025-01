Inter-Milan, Sacchi esalta Conceição e fa a pezzi Inzaghi. Poi la rivelazione su Conte

Dopo la spettacolare finale di Supercoppa Italiana, il Milan si gode la vittoria in rimonta sull’Inter. Un successo firmato da Sergio Conceição, capace di dare subito una forte identità alla squadra rossonera. Non sono mancate le analisi e i commenti da parte di Arrigo Sacchi, che ha elogiato il tecnico portoghese e riflettuto sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi.

"É un altro Milan" entrevista con Arrigo Sacchi en @Gazzetta_it pic.twitter.com/vnM52mgw9q — Miguel Ángel Avilés (@aviles_mgl) January 7, 2025

Sacchi sul Milan: “Conceição è un signor allenatore”

Secondo Sacchi, la gara è stata “un grande spot per il calcio italiano”, grazie a ritmi e intensità di livello internazionale, paragonabili a quelli della Premier League. “Il Milan è vivo”, ha dichiarato, sottolineando come la squadra abbia dimostrato grande cattiveria agonistica sia in semifinale contro la Juventus che in finale contro l’Inter. Sacchi ha riservato parole di grande apprezzamento per Conceição, definendolo “un signor allenatore”, capace di incidere immediatamente sul gruppo e di portare un gioco convincente.

Le critiche a Inzaghi

Per quanto riguarda l’Inter, Sacchi non ha nascosto il suo disappunto. Ha evidenziato come una squadra esperta e attrezzata come quella nerazzurra, dopo aver raggiunto il vantaggio di 2-0, avrebbe dovuto “mettere la partita in banca”. Invece, ha concesso troppo spazio al Milan, esaltando giocatori come Leao, e si è dimostrata “troppo passiva” nella gestione tattica. Nonostante questa battuta d’arresto, l’ex tecnico rimane convinto che “l’Inter sia la squadra più completa della Serie A”, ma avverte che sarà fondamentale gestire con intelligenza l’impatto psicologico della sconfitta.

La rivelazione su Conte

Passando al Napoli, Sacchi ha espresso grande ammirazione per Antonio Conte, definendo il suo lavoro fin qui “un vero capolavoro”. L’ex ct azzurro ha sottolineato come Conte sia riuscito a rimettere in ordine la squadra in pochissimo tempo, dimostrando di essere uno degli allenatori più capaci in circolazione. Ha lodato il modo in cui il Napoli gioca, con una coralità che coinvolge tutti gli undici in campo, sia in fase difensiva che offensiva. Sacchi ha raccontato di aver chiamato Conte dopo il 3-0 sulla Fiorentina per congratularsi, dicendogli: “Sei uno dei migliori in assoluto”.

