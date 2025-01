Home | Juventus, Vlahovic è un caso spinoso: ufficialmente non è sul mercato ma ci sono valutazioni in corso

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Nonostante i 12 gol realizzati tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, il rendimento dell’attaccante serbo è stato condizionato da prestazioni altalenanti e da un rapporto non idilliaco con l’ambiente bianconero.

Le difficoltà economiche e contrattuali

Il nodo centrale è rappresentato dal pesante ingaggio da 12 milioni di euro netti annui, che contrasta con la strategia di contenimento dei costi promossa dalla dirigenza. A ciò si aggiunge un contratto in scadenza a giugno 2026, che limita il margine di manovra per eventuali trattative.

Ufficialmente Dusan Vlahovic non è sul calciomercato. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha fissato il prezzo minimo per la cessione a 60 milioni di euro, una cifra non facile da ottenere considerando il contesto attuale.

Le possibili destinazioni e le tempistiche

Per caratteristiche tecniche e costi, Vlahovic è appetibile solo per alcuni club di alto livello finanziario.

Manchester United : alla ricerca di un attaccante di peso, i Red Devils potrebbero rappresentare una destinazione ideale. Tuttavia, il club è attualmente interessato anche a Joshua Zirkzee , che potrebbe rappresentare un’alternativa più economica.

: alla ricerca di un attaccante di peso, i Red Devils potrebbero rappresentare una destinazione ideale. Tuttavia, il club è attualmente interessato anche a , che potrebbe rappresentare un’alternativa più economica. Arsenal: i Gunners, già in passato vicini all’acquisto di Vlahovic ai tempi della Fiorentina, potrebbero tornare alla carica. L’interesse di Mikel Arteta e la disponibilità economica del club londinese rendono questa pista credibile.

La gestione del “caso Vlahovic” rappresenta una delle sfide più delicate per la Juventus. Se da un lato il serbo resta un attaccante di grande talento e potenziale, dall’altro il suo costo e la sua scadenza contrattuale impongono una riflessione strategica. Nei prossimi mesi, le intenzioni dei grandi club europei e le necessità economiche della Juventus determineranno il futuro del centravanti bianconero.

