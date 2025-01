Calciomercato, l’agente di Chiesa: “Non lascia il Liverpool”. Ma a Firenze le voci sono insistenti

Calciomercato, l’agente di Federico Chiesa smentisce un suo possibile addio al Liverpool, seppure in prestito, a gennaio: ma a Firenze le voci su un suo possibile ritorno sono insistenti. L’agente dell’esterno classe ’97, Fali Ramadani, ha voluto fare chiarezza sul futuro del giocatore, oggi in forza ai Reds dove non trova per ora molto spazio.

Le parole dell’agente di Chiesa e del tecnico del Liverpool Arne Slot

Intervistato dal portale 365scores, Ramadani ha dichiarato: “Il Liverpool non ha alcuna intenzione di rinunciare al giocatore. Federico resta al Liverpool e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

Anche il tecnico del Liverpool, Arne Slot, aveva recentemente affrontato il tema del recupero di Chiesa dopo un lungo stop. Lo scorso 19 dicembre, ha spiegato: “Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, è comprensibile che ci siano alti e bassi. Ho notato alcuni momenti molto positivi e altri in cui pensavo: ‘Ok, puoi fare meglio di così’. È del tutto normale quando si gioca la prima partita dopo un’assenza così lunga. […] È stato bello, però, vedere qualche sprazzo delle sue qualità”.

Le dichiarazioni di Slot confermano che il percorso di reinserimento di Chiesa è ancora in fase di costruzione e che il Liverpool non ha fretta di cedere il giocatore, nonostante il suo impiego limitato finora.

La suggestione Fiorentina e i possibili scenari di mercato per Chiesa

Nel frattempo, a Firenze cresce l’entusiasmo per un possibile clamoroso ritorno in viola. Il nome di Chiesa circola insistentemente come obiettivo per il mercato invernale, ma le difficoltà economiche non mancano. L’ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione, attualmente fuori dai parametri viola, rappresenta un ostacolo importante. Tuttavia, il direttore sportivo Daniele Pradè e il presidente Rocco Commisso sembrano voler sognare in grande per rinforzare una squadra già ambiziosa.

Resta il nodo legato all’addio del giocatore alla Fiorentina nel 2020, quando il trasferimento alla Juventus lasciò un segno difficile da cancellare nei rapporti tra il calciatore e la piazza. Tuttavia, l’indiscutibile valore tecnico di Chiesa potrebbe far passare in secondo piano i vecchi rancori, specie se si trovasse un accordo vantaggioso.

Al momento, Chiesa resta un giocatore del Liverpool e non sembra imminente un trasferimento. Tuttavia, l’ipotesi Fiorentina, per quanto complicata, tiene accesa la speranza di un ritorno in Italia per uno dei talenti più cristallini del calcio azzurro. Firenze sogna, ma la strada per riportare il giocatore in maglia viola è ancora lunga e tutta da costruire.

