Il nuovo infortunio di Milik cambia i piani di mercato della Juventus: ora la caccia all’attaccante è una priorità

La stagione di Arkadiusz Milik si sta trasformando in un lungo calvario. L’attaccante polacco, fermo da giugno a causa di un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro, non è ancora riuscito a recuperare completamente e a mettersi a disposizione di Thiago Motta. A complicare ulteriormente la sua situazione, un nuovo problema fisico: un guaio al polpaccio che rischia di allungare i tempi di recupero. La Juventus giocoforza dovrà accelerare sul mercato per il vice-Vlahovic.

Milik, i dettagli sul nuovo infortunio

Dopo aver perso l’opportunità di rappresentare la Polonia agli ultimi Europei a causa dell’infortunio al ginocchio, Milik è stato costretto a fermarsi nuovamente. Secondo quanto appreso, il centravanti ha accusato un sovraccarico muscolare dovuto all’intenso lavoro di recupero svolto nelle ultime settimane. Questo stop potrebbe prolungare l’assenza del classe 1994 di altre settimane, complicando ulteriormente la sua già difficile stagione.

Ora, il ritorno in campo di Milik appare un’incognita. La speranza per il polacco è che il 2025 segni finalmente la fine di un calvario che sembra non avere fine. Per la Juventus, invece, resta il compito di trovare soluzioni alternative per affrontare le prossime sfide senza il contributo del suo centravanti.

Le mosse della Juventus per un altro attaccante

Per la Juventus, l’assenza prolungata di Milik rappresenta un problema significativo in un momento di evidente difficoltà per la squadra. Il numero 14 bianconero era considerato fondamentale per le rotazioni offensive e il suo rientro avrebbe dovuto portare nuova linfa all’attacco.

Giuntoli, anche se nelle uscite ufficiali con la stampa non l’ha mai ammesso, sta lavorando anche ad un attaccante. Lo stava facendo già a prescindere dal nuovo infortunio di Milik: due i nomi sul taccuino, Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani, con l’olandese decisamente il preferito di Thiago Motta che lo ha fatto esplodere al Bologna.

L’attaccante olandese si era messo in luce durante la sua esperienza al Bologna, sotto la guida proprio di Thiago Motta. La stagione 2023/24 lo aveva visto protagonista con 37 presenze, 12 gol e 7 assist tra campionato e Coppa Italia, migliorando notevolmente sul piano della maturità e della duttilità tattica.

Il passaggio al Manchester United, però, non ha rispettato le aspettative. 27 presenze totali, ma con soli 698 minuti giocati in Premier League e appena 4 reti all’attivo. L’avvento di Ruben Amorim in panchina non ha migliorato la sua situazione: nell’ultima sfida contro il Newcastle, Zirkzee è stato sostituito dopo appena 33 minuti, tra i fischi dell’Old Trafford. (segue dopo la foto)

Il Manchester United apre alla cessione di Zirkzee: la Juve prepara l’assalto

Il Manchester United, intenzionato a rinnovare il reparto offensivo e con Gyökeres nel mirino per sostituire Zirkzee, sarebbe disposto a lasciar partire il classe 2002 già a gennaio. Nonostante l’investimento di 42,5 milioni di euro la scorsa estate, i Red Devils potrebbero optare per una formula di uscita più flessibile per evitare di svalutare ulteriormente il giocatore.

La Juventus, che ha bisogno di far cassa prima di operare sul mercato, ha avanzato l’idea di un prestito con diritto di riscatto. Nei primi contatti, la dirigenza inglese aveva mostrato freddezza, ma la necessità di risolvere una situazione di spogliatoio complicata potrebbe portare a un’apertura

A mediare tra Juventus e Manchester United è l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, che è in contatto da settimane con Giuntoli. La prossima settimana sono attesi nuovi incontri, con la possibilità di sviluppi significativi. La Juventus spera che l’esperienza di Zirkzee in Serie A e il feeling con Thiago Motta possano essere la chiave per rilanciare un giocatore di talento, ma che non è ancora riuscito a esprimere il proprio potenziale in Premier League.

