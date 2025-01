Calciomercato, prima ufficialità in Serie A: Jesper Karlsson dal Bologna al Lecce

Il Lecce accoglie Jesper Karlsson, nuovo rinforzo per il reparto offensivo. L’annuncio è arrivato direttamente dal club salentino tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. L’operazione, conclusa con la formula del prestito secco, porta il talento svedese classe 1998 in giallorosso fino al termine della stagione.

Nel comunicato si legge: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jesper Karlsson dal Bologna FC 1909. L’esterno offensivo svedese classe ‘98 vestirà la maglia numero 37”. Karlsson, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, rappresenta un importante innesto per il Lecce, pronto a sfruttare le sue qualità nel prosieguo del campionato.

🟡🔴 𝙅𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧 𝙆𝙖𝙧𝙡𝙨𝙨𝙤𝙣 è un calciatore del Lecce.



✍🏻 Acquisito a titolo temporaneo dal Bologna FC 1909.



3️⃣7️⃣ L’esterno offensivo svedese classe ‘98 vestirà la maglia numero 37.



𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤𝙧𝙤𝙨𝙨𝙤 #avantilecce pic.twitter.com/uUA2WEWors — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2025

Chi è Jesper Karlsson

Jesper Karlsson, nato a Falkemberg (Svezia) il 25 luglio 1998, è un calciatore dotato di grande tecnica e fantasia. Esterno sinistro di piede destro che ama accentrarsi e calciare. In ogni caso, può giocare anche destra o come sottopunta-trequartista centrale. Insomma, duttilità e qualità al servizio di Giampaolo.

Karlsson ha iniziato la sua carriera in madrepatria, nelle giovanili della squadra della sua città nativa, Falkemberg. A 18 anni passa all’Elfsborg, squadra della serie A svedese, dove totalizza 83 presenze e 19 gol. L’AZ Alkmaar lo ha pagato poco più di 2 milioni di euro nel 2020 e questo investimento è stato ampiamente ripagato dai 46 gol e 33 assist nelle 124 presenze totali con il club olandese. Con i biancorossi ha provato anche l’ebbrezza di giocare le coppe europee, dimostrandosi all’altezza della situazione anche in quell’occasione. Nell’estate del 2023 è stato acquistato dal Bologna per 11 milioni di euro, firmando un contratto di 5 anni.

Quest’anno col Bologna ha totalizzato solo 7 presenze per via di alcuni guai fisici, mettendo a segno una rete: complessivamente con i felsinei ha totalizzato 14 presenze, corredate da 1 gol. In carriera ha realizzato 18 rigori sui 22 calciati e diversi gol su punizione. È uno specialista, quindi, dei calci piazzati ed in casa Lecce questa qualità può tornare molto utile sia per i penalty che per le punizioni, che non hanno ancora un vero padrone giallorosso.

Leggi anche: