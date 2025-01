Como scatenato sul mercato: dall’Anversa il portiere Butez, poi in arrivo altri colpi importanti

Il Como si conferma protagonista in queste prime battute del mercato invernale, con una serie di trattative in fase avanzata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lariano sta puntando su nomi di esperienza e giovani promesse per rinforzare la rosa in vista della seconda metà di stagione.

Agreement in principle between #Como and Jean #Butez for a contract until 2028. Como are in talks to try to sign him from #RoyalAntwerp. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2024

Jean Butez: visite mediche e firma in arrivo per il portiere francese

Il colpo più vicino alla definizione è quello di Jean Butez, portiere francese classe ’95 in uscita dall’Anversa. Il Como ha superato la concorrenza del Lens, che si è tirato indietro all’ultimo momento, lasciando campo libero al club di Serie A. L’estremo difensore, che ha maturato una grande esperienza nel campionato belga, è atteso in città oggi per sottoporsi alle visite mediche e apporre la firma sul contratto.

Assane Diao, Matic e altri obiettivi in Spagna

In arrivo anche Assane Diao, ala destra spagnola di appena 19 anni di proprietà del Betis Siviglia. Di origini senegalesi, il giovane talento è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio iberico e rappresenta un investimento per il futuro della società.

Il grande obiettivo di mercato del Como resta però Nemanja Matic, esperto centrocampista serbo attualmente in forza all’Olympique Lione. A 36 anni, l’ex Roma sta valutando seriamente la possibilità di accettare la proposta del club lariano, attratto dal progetto ambizioso e dall’opportunità di essere di nuovo protagonista in Serie A dopo l’esperienza nella Roma di Mourinho.

Sul fronte spagnolo, il Como ha messo nel mirino altri due giovani di talento:

Ivan Fresneda , terzino destro classe 2004 attualmente allo Sporting CP, dove però sta trovando poco spazio. Fresneda era già finito nei radar di grandi club come la Juventus, ma potrebbe ora approdare in Serie A per rilanciarsi.

, terzino destro classe 2004 attualmente allo Sporting CP, dove però sta trovando poco spazio. Fresneda era già finito nei radar di grandi club come la Juventus, ma potrebbe ora approdare in Serie A per rilanciarsi. Ivan Azon, centravanti 22enne del Real Saragozza, noto per il suo fisico e il senso del gol.

Con un mercato così attivo, il Como sta lanciando un chiaro segnale: l’obiettivo non è solo la salvezza, ma un futuro stabile e ambizioso nella massima serie italiana.

