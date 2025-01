Home | Il Torino in pressing per Beto: c’è l’accordo con il giocatore, si tratta con l’Everton

Calciomercato Torino, la trattativa tra i granata e l’Everton per portare Beto in granata si scalda sempre di più. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club di Urbano Cairo ha ottenuto il via libera del giocatore, desideroso di tornare in Italia.

Il calciatore portoghese, ex Udinese, ha espresso la sua disponibilità al trasferimento dopo un incontro avvenuto durante lo scorso weekend tra lui, il suo agente e il direttore tecnico granata Davide Vagnati. Anche il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha giocato un ruolo cruciale, garantendo a Beto un ruolo centrale nella squadra fino alla fine della stagione.

La questione economica: prestito oneroso e obbligo di riscatto

Il nodo principale resta il costo del cartellino. Il Torino punta a chiudere l’operazione con una formula di prestito oneroso (offerti 3 milioni contro i 5 richiesti dall’Everton) e un obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni:

Costo complessivo : circa 14 milioni, inclusivo del prestito.

: circa 14 milioni, inclusivo del prestito. Condizioni per il riscatto: salvezza del Torino, almeno 12 presenze da titolare e un numero minimo di gol (tra 5 e 8).

L’Everton, tuttavia, è irremovibile e continua a chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ben lontana dall’offerta dei granata.

La posizione dell’Everton e le prossime mosse del Torino

Il club inglese, che ha acquistato Beto nell’estate del 2023 per circa 29 milioni di euro (bonus inclusi), ritiene eccessivamente basse le condizioni proposte dal Torino, nonostante il giocatore sia attualmente una riserva e voglia lasciare Liverpool.

Beto sembra pronto a fare pressioni per abbassare le richieste dei Toffees e facilitare il suo trasferimento al Torino. Sarà cruciale vedere se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro nelle prossime settimane, considerando che il mercato invernale sarà breve e ogni passo falso potrebbe compromettere l’operazione. Per ora, il Torino si prepara a mettere sul piatto un’ulteriore offerta. I tifosi granata sognano già il ritorno di Beto in Serie A.

