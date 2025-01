Calciomercato, il Milan pianifica il futuro: nomi importanti sul taccuino, l’attaccante può arrivare anche a gennaio

Calciomercato, il Milan è in piena corsa per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con nomi importanti sul taccuino. Tra questi, Samuele Ricci, regista classe 2001 del Torino, e Marcus Rashford, fantasista del Manchester United, rappresentano i principali obiettivi per costruire una squadra sempre più competitiva.

Marcus Rashford may be leaving Manchester United. He recently stated he's ready for a "new challenge" and hasn't played in recent games. The fact that Joshua Zirkzee played against Liverpool could indicate that United are preparing for a potential departure of Rashford pic.twitter.com/oM0qUrgdTp — Isaac Bukenya news (@NewsIsaac91) January 6, 2025

Samuele Ricci: il regista del futuro

Il Milan ha avviato da tempo i contatti con l’entourage del giovane talento del Torino, cercando di anticipare la concorrenza di club italiani e internazionali. Secondo quanto riportato da Mattia Moretto, i dialoghi tra le parti sarebbero già in una fase avanzata.

La strategia rossonera è chiara:

Primo passo : trovare un accordo con Ricci, che vede nel Milan un’opportunità per il salto di qualità.

: trovare un accordo con Ricci, che vede nel Milan un’opportunità per il salto di qualità. Secondo passo: forzare la mano con il Torino, puntando a chiudere la trattativa prima che si scateni un’asta internazionale.

Il presidente granata Urbano Cairo, tuttavia, non ha intenzione di svendere il suo gioiello e chiede almeno 35 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2026. Sul giocatore ci sono anche l’Inter, il Liverpool e il Manchester City, con i Citizens particolarmente interessati. Pep Guardiola, impegnato in una ristrutturazione della mediana, vede in Ricci un profilo ideale da affiancare a Rodri.

Marcus Rashford: un sogno che prende forma

Sul fronte offensivo, il Milan guarda con interesse a Marcus Rashford, in cerca di una nuova avventura dopo un periodo altalenante al Manchester United. L’agente del giocatore avrebbe bussato alle porte di Via Aldo Rossi per sondare la disponibilità del club rossonero.

L’operazione, pur ambiziosa, potrebbe trovare terreno fertile per diversi motivi:

Il Manchester United sembra disposto a lasciar partire il giocatore a condizioni favorevoli anche nella finestra di calciomercato invernale che si è appena aperta.

Il Milan potrebbe finanziare l’acquisto con alcune cessioni nel reparto avanzato, liberando spazio salariale e fondi.

Uno dei principali indiziati a lasciare è Noah Okafor, che in stagione ha segnato solo 1 gol in 16 presenze. Lo svizzero non è riuscito a lasciare il segno in rossonero e potrebbe rilanciarsi in Germania, dove il Lipsia, attualmente quarto in Bundesliga, si sarebbe già mosso per assicurarselo.

Il Milan sogna in grande per il prossimo futuro, puntando su giovani di talento e profili internazionali. La sfida per Ricci si prospetta intensa, ma i rossoneri sembrano in vantaggio. Parallelamente, l’arrivo di Rashford rappresenterebbe un colpo di prestigio, sempre che le condizioni economiche siano favorevoli. I tifosi rossoneri sperano: il progetto del Milan potrebbe puntare sempre più in alto.

Leggi anche: