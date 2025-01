Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco: il punto delle trattative

La Juventus guarda con attenzione al mercato di gennaio per rafforzare il reparto offensivo e per puntellare la difesa. Tra i nomi circolati, spicca ora quello, relatibamente nuovo, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham, reduce da una stagione da 16 gol con il Borussia Dortmund.

Fullkrug, arrivato in Premier League la scorsa estate, ha vissuto una prima parte di stagione complicata a causa di un infortunio al tendine d’Achille, e potrebbe lasciare il club inglese in prestito. Il profilo del centravanti 30enne rappresenta un’opzione interessante per affiancare Dusan Vlahovic.

Oltre a Fullkrug, la Juventus segue con interesse Joshua Zirkzee del Manchester United e Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint-Germain. Il primo, ex Bologna, è valutato circa 40 milioni di euro dai Red Devils, che non sembrano disposti a cederlo in prestito. Kolo Muani, invece, è stato acquistato dal PSG per 90 milioni nel 2023, ma il suo ingaggio (5 milioni di euro più bonus) rappresenta un ostacolo per i bianconeri.

La necessitĂ di intervenire sul mercato nasce anche dalle difficoltĂ fisiche di Arkadiusz Milik, ancora fermo per i postumi di un doppio intervento al ginocchio. Il polacco ha recentemente subito un nuovo problema muscolare al polpaccio, che ha aggravato la sua situazione e lo ha escluso dalla Supercoppa. Questo stop ha spinto la dirigenza a valutare alternative per garantire maggiore profonditĂ alla rosa di Thiago Motta.

Juventus, non solo l’attacco

L’attacco è un focus importante, ma la Juventus considera prioritario l’acquisto di un difensore. Tra i nomi monitorati ci sono Antonio Silva e David Hancko, con il secondo che potrebbe rappresentare un’opzione concreta per giugno. La strategia della società mira a bilanciare le esigenze immediate con piani di medio-lungo termine per costruire una squadra competitiva.

Con Milik ancora ai box e un Vlahovic a cui servirebbe un’alternativa di spessore, il calciomercato di gennaio sarà fondamentale per i bianconeri. Le trattative in corso testimoniano la volontà della Juventus di intervenire per migliorare la squadra e mantenere alta la competitività , nonostante i vincoli economici che complicano alcune operazioni. La caccia al nuovo centravanti è comunque aperta.

