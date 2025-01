L’Empoli vola sulle ali di Esposito e Colombo e Spalletti osserva interessato

Esposito e Colombo sono tra i protagonisti di questo Empoli si sta affermando come una delle più piacevoli sorprese della Serie A, grazie a un gruppo di giocatori giovanissimi che stanno dimostrando grande maturità. Il simbolo di questa crescita è rappresentato proprio dalla coppia d’attacco composta dai due classe 2002. I due giovani attaccanti di proprietà di Inter e Milan stanno trovando la loro dimensione nella massima serie, guidando i toscani verso risultati di rilievo e confermandosi come prospetti di grande valore sia per il presente che per il futuro.

31' E chi se non lui? Settimo sigillo in campionato per Seba Esposito su una magia di Colombo 🤯#VeneziaEmpoli 1-1 pic.twitter.com/mHTIrO6B0u — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2025

Dopo diciotto giornate, l’Empoli occupa la tredicesima posizione in classifica con 20 punti, un margine rassicurante dalla zona retrocessione. L’ultimo punto conquistato, grazie a un pareggio per 1-1 sul campo del Venezia, ha visto protagonisti proprio Esposito e Colombo: il primo autore del gol del pareggio su assist del secondo. Questa azione rappresenta al meglio l’intesa crescente tra i due, che migliorano visibilmente partita dopo partita.

Esposito da record, Colombo la spalla in crescita

Per Sebastiano Esposito, questa stagione si sta rivelando la migliore della sua carriera. Con 7 gol segnati, è il miglior marcatore della squadra e si colloca accanto a nomi illustri come Castellanos, Lukaku e Vlahovic. Ancora più significativo è il dato sulle occasioni mancate: Esposito è l’attaccante con più gol segnati che ha sprecato meno grandi occasioni (solo una). Questo dimostra una freddezza sotto porta e una precisione che vanno ben oltre un semplice stato di forma.

Anche Lorenzo Colombo sta vivendo un’annata di svolta. Con 4 gol e 2 assist, il centravanti di proprietà del Milan sta diventando una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’Empoli. La sua capacità di lavorare per la squadra e il miglioramento nella lettura del gioco gli stanno permettendo di trovare una continuità che in passato gli era mancata. Il suo assist contro il Venezia, il secondo stagionale, è un’ulteriore dimostrazione della complicità con Esposito, una partnership che si sta consolidando sempre di più.

Il futuro: tra club di appartenenza e Nazionale

I due giovani attaccanti sono osservati con interesse da Inter e Milan, che detengono i loro cartellini e monitorano con soddisfazione i progressi mostrati in Serie A. La stagione attuale potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per obiettivi ancora più ambiziosi.

Le loro prestazioni, inoltre, non sono sfuggite a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, che ha dimostrato grande attenzione verso i giovani talenti. Con un reparto offensivo azzurro ancora in cerca di punti fermi, Esposito e Colombo potrebbero rappresentare non solo una risorsa per il futuro, ma anche un’opzione concreta per il presente.

