Facciamo una premessa importante: quando si arriva al finale di stagione, tutte le partite sono fondamentali; da ognuna di esse, infatti, può uscire un elemento decisivo per arrivare ad un verdetto finale. Ci sono, però, anche i big match: l’ultimo di questo avvincente campionato 2024-2025 è Inter-Lazio. Una sfida che promette grande spettacolo, con due squadre determinate a raggiungere il proprio obiettivo e a non commettere un passo falso che potrebbe rivelarsi fatale proprio ad un soffio dal traguardo.

Un’ultima storyline da sottolineare prima di entrare nel vivo della nostra preview: Inter e Lazio condividono la figura di Simone Inzaghi, che dal 2021 siede sulla panchina dei nerazzurri ma arriva proprio dalla squadra romana, di cui è stato guida tecnica per 5 anni dopo aver allenato anche le giovanili e la primavera.

Inter-Lazio: cosa c’è in palio

Cominciamo dalla posta in palio, che nel caso dell’Inter non è molto difficile da immaginare: lo scudetto. Gli uomini di Inzaghi sono in piena corsa per il tricolore, che sarebbe il secondo consecutivo e renderebbe i nerazzurri i primi a riuscire in un back-to-back (due campionati consecutivi) dalla Juventus 2018-2019 / 2019-2020. L’inter insegue il Napoli a un solo punto di distanza, ma la capolista ha un calendario – perlomeno sulla carta – più abbordabile: Il Napoli affronterà infatti il Parma (fuori casa) e il Cagliari (in casa), mentre l’Inter dovrà vedersela con Lazio (in casa) e Como (fuori casa).

La Lazio è in piena lotta per il quarto posto, che significherebbe accesso in Champions League. Al momento per la Coppa ci sono già tre posti assicurati, vale a dire Napoli (78 punti), Inter (77 punti) e Atalanta (71 punti). Dietro di loro troviamo la Juventus e la Lazio a pari punti (64), la Roma (63), il Bologna (62) e il Milan (60). Questo ci aiuta a capire come la lotta per la Champions League sia apertissima e nessuno abbiamo intenzione di rinunciare all’ultimo posto disponibile per l’Europa più prestigiosa.

Inter-Lazio: statistiche da tenere d’occhio

Entriamo ora nel dettaglio della sfida con alcune interessanti e particolari statistiche OPTA:

La Lazio non ha una storia recente fortunata quando si parla di confronti con l’ Inter : ha, infatti, trovato il successo solo in 2 delle ultime 9 sfide . E poi c’è il fattore dei gol subiti: i biancocelesti non riescono a tenere la porta inviolata contro la squadra di Milano dal 31 marzo 2019.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Ad ora, non ci sono ancora ufficialità sulle attesissime formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo. Le più quotate vedono:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Calhanoglu; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni.

Più che sui giocatori da tenere d’occhio, vogliamo focalizzarci su quelli che non ci saranno. Entrambe le squadre, come vedete, sono infatti privi di alcuni elementi fondamentali: per l’Inter il nome è quello di Lautaro Martinez, mentre la Lazio non potrà contare su Zaccagni e Pellegrini, squalificati, e su Patric e Tavares, indisponibili.

Dove vedere Inter-Lazio

Che siate tifosi di una delle due squadre o solo spettatori interessati a vedere una partita che si preannuncia estremamente combattuta, domenica 18 maggio non prendete impegni: Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN dalle 21, con collegamento e pre match a partire dalle ore 20:30.